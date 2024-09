Basket DR3. La NP Olginate è pronta all’inizio della stagione

Il presidente Fausto Chiappa presenta la società

“Vogliamo portare quanti più ragazzi possibile in palestra”

OLGINATE – La Nuova Pallacanestro Olginate è pronta a ricominciare. La società del presidente Fausto Chiappa ripartirà dalla promozione in DR3 ottenuta lo scorso anno da coach Stefano Cattani e da un gruppo di giocatori giovanissimi, e dal progetto giovanile costruito in collaborazione con la Carpe Diem Calolziocorte e il Basket Pescate.

Con la divisa di Olginate giocheranno la suddetta DR3, due formazioni U17 e tutto il minibasket.

A capo della società da qualche anno, il presidente Fausto Chiappa è stato un ex giocatore della formazione che arrivò sino alla Serie C, sotto il nome di Polisportiva Olginate.

“Qualche anno fa, dopo che era stata costituita la Nuova Pallacanestro Olginate, il mio amico e compagno di squadra Fabio Ripamonti mi ha convinto a fare qualcosa per Olginate e la pallacanestro. È così che sono diventato socio e presidente. Onestamente non ricordo da quanti anni ricopro questa carica, è parte della mia vita”.

Cosa significa per lei, l’attività, e i valori che il Basket Olginate sta portando avanti sul territorio?

Le prospettive della Nuova Pallacanestro Olginate sono cambiate da quando la società ha deciso di abbandonare la serie B. “L’obiettivo della NPO è di portare quanti più ragazzi possibile in palestra per farli innamorare di questo bellissimo sport. Per questo motivo è nata la collaborazione con Calolzio e Pescate, vogliamo ampliare il bacino e attrarre più giovani atleti possibile. Le cose stanno andando funzionando molto bene”

Le ultime parole del presidente sono sulla stagione in corso. “Non abbiamo obiettivi specifici per la stagione – conclude Chiappa – per noi è centrale far crescere i ragazzi atleticamente e tecnicamente con lo scopo principale che in tutto quello che fanno sia puro divertimento, rispetto delle regole e dei valori, ed ovviamente, tenere alto i colori della società. In conclusione voglio augurare una buona stagione ai ragazzi, alle famiglie e ai tecnici”.