Basket femminile. La Lecco Basket Women è pronta a ripartire

Primo allenamento giovedì 29 agosto

“L’obiettivo è centrare i play-off” dichiara coach Canali

LECCO – Giovedì 29 agosto comincerà la nuova stagione della Lecco Basket Women, impegnata nel campionato di Serie C femminile. Le blucelesti ripartiranno agli ordini della confermatissima allenatrice Valentina Canali e nel nuovo preparatore Francesco Puglisi.

“Faremo un mese di lavoro in stretta sinergia con il preparatore fisico, i carichi di lavoro saranno distribuiti pressoché equamente fra lavoro fisico e tecnico – dichiara l’allenatrice – magari questo ci farà arrivare all’ esordio in campionato un pochino più indietro nella preparazione tecnica ma di sicuro con una buona base atletica”.

Il campionato 2024/25 sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Girone unico da quattordici squadra, con play-off e play-out. Per affrontarlo al meglio, la Lecco Basket Women si è rinforzata.

“Con l’arrivo di Viola Aondio siamo veramente complete in ogni reparto, abbiamo rinforzato il gruppo laddove serviva senza snaturarlo, ripartiamo dal buon lavoro dello scorso anno e ovviamente l’ obiettivo è centrare i playoff, quindi le prime otto posizioni – prosegue – mi aspetto un campionato più competitivo e duro dello scorso anno, diverse squadre di sono rinforzate, le retrocesse dalla B sono competitive e vogliono risalire. Non sarà semplice, ma proveremo a esserci, come sempre”

La squadra bluceleste esordirà in amichevole domenica 8 settembre alle 18 a Malgrate contro OPSA Bresso, formazione che milita in Serie B. La settimana successiva le lariano sfideranno l’ABA Legnano e il 29 settembre Villaguardia.