Basket femminile. Nuovo preparatore per la Lecco Basket Women

La società l’ariana ha scelto Francesco Puglisi

“Entusiasta di salire a bordo e mettermi in gioco”

LECCO – In vista del prossimo inizio di stagione, la Lecco Basket Women ha annunciato il nuovo preparatore atletico. Salutato Giacomo Garota, il posto verrà preso da Francesco Puglisi.

Puglisi è nel mondo della pallacanestro da sempre. Figlio di coach Marzio e nipote del recentemente scomparso Giuseppe – fondatore del Basket Lecco – Puglisi gioca a pallacanestro fin da quando era bambino. Lo scorso anno ha completato la laurea in Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano e ora lavora come personal trainer in un centro sportivo.

“La passione per lo sport in generale mi ha stimolato molto in questo percorso e ho deciso di mettermi in gioco per ampliare il mio bagaglio di conoscenze come preparatore atletico nello sport che amo di più. Mi è stata offerta l’opportunità di cimentarmi in una nuova esperienza con la Lecco Basket Women, per quanto riguarda la preparazione atletica. Sarà la prima esperienza con il basket femminile e sono entusiasta di salire a bordo e mettermi in gioco.” dichiara Puglisi, che il prossimo anno sarà anche un giocatore dell’Autovittani Pescate in DR2.

Per quanto riguarda il lavoro da fare sul campo, Puglisi ha le idee molto chiare. «Cercherò di unire tutti gli aspetti del gioco nel periodo che riguarda la pre season, considerando non solo le componenti essenziali dell’allenamento, ma lavorando più ad ampio spettro, considerando che ogni atleta ha bisogno di necessità differenti in base alle proprie caratteristiche e il proprio bagaglio di esperienze passate – conclude – il mio lavoro comprenderà una parte di prevenzione infortuni, un condizionamento attraverso esercizi che riprendano lo sport specifico per quanto riguarda ritmi e tempi di gioco, tenendo in considerazione la componente cognitiva e lavori di potenza per migliorare le capacità atletiche di base”.