Basket play-off serie C. Lecco Basket Women, primo ko casalingo

Lecchesi sconfitte in gara-1 dal Basket Melzo

“Il risultato finale ci punisce fin troppo” dichiara coach Canali

LECCO – Si interrompe nel momento peggiore la striscia casalinga d’imbattibilità per la Lecco Basket Women. Nella prima gara di semifinale play-off le ragazze di coach Valentina Canali sono state superate dalla corazzata Basket Melzo, subendo la prima sconfitta della stagione tra le mura amiche.

Dopo un inizio equilibrato, Melzo spacca in due la gara con un tremendo parziale a cavallo dei primi due quarti (11-25). Mandonico prova a guidare le sue compagne alla rimonta e alla fine del primo tempo la formazione bluceleste ha solo sei punti da recuperare (29-35).

La Lecco Basket Women serra le fila in difesa e, dopo sette minuti di gioco nella ripresa, mette in naso avanti col canestro di Greppi (40-39). Purtroppo per i tanti tifosi locali sarà l’ultimo sorpasso della partita. La formazione ospite allunga progressivamente sino al 52-61 finale; alla squadra bluceleste servirà una vera e propria impresa in gara 2: espugnare il campo delle milanesi con almeno 10 punti di vantaggio.

“Purtroppo è stata una serata stregata. Abbiamo profuso uno sforzo notevole, ma abbiamo tirato con percentuali che assolutamente non ci appartengono, la palla non entrava mai, conto almeno 5 triple tentate che hanno girato sul ferro e sono poi uscite, e questo dato è stato ancora più lampante ai tiri liberi, con una statistica veramente impietosa di 21/37 – dichiara coach Canali – abbiamo rimontato un -12, arrivando al +1 nel terzo quarto. E lì, bravissime le avversarie a infilarci un 6-0 che ci ha rimandate indietro. Sul finale di partita, il -9 ci punisce fin troppo, loro hanno anche trovato un paio di soluzioni fortunate mentre a noi non è entrato nulla. Ora resettiamo, andremo a Melzo a lottare ancora di più, nulla è scritto e noi ci proveremo ancora”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET MELZO 52-61

PARZIALI: 11-20; 29-35; 40-44

LECCO: Chitellotti n.e, Scola 1, Capaldo 16, Davide 6, Oddo, Nava 2, Greppi 6, Benzoni 2, Rota, Galli 3, Mandonico 16. All.: Canali