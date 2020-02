Basket Serie B. Il Lecco vince ed aggancia il terzo posto

Gara entusiasmante, finale sciagurato

Ventuno punti per l’ala Massimiliano Sanna

LECCO – Prestigiosa vittoria interna della Gimar Lecco – la quinta consecutiva – contro la terza forza del campionato, la Virtus Padova. I lecchesi agganciano gli ospiti al terzo posto, mancando la cosiddetta “ciliegina sulla torta”, ossia il riuscire a ribaltare la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata.

La Gimar conferma Massimiliano Sanna in quintetto, con Stefanini e De Gregori e Casini in panchina. Di contro Padova butta subito dentro due ex dell’incontro, Ruben Calò e Ivan Morgillo. È proprio il lungo napoletano a farsi sentire a inizio gara (7-7), coi patavini che approfittano di una Gimar troppo distratta a rimbalzo difensivo.

La squadra bluceleste trova l’allungo grazie al talento di Sanna – otto punti nel solo primo quarto – e alle penetrazioni di un martellante Giulio Mascherpa.

Il secondo quarto riparte coi lecchesi in controllo (23-14), che toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con un tap-in acrobatico di Kyril Tsetserokou.

Un gioco da quattro punti del nuovo acquisto lecchese lancia in orbita la Gimar (29-16) e costa il secondo fallo in pochi secondi all’ex bluceleste Andrea Dagnello, appena entrato in partita.

Guidata da un precisissimo Sanna – 4/4 da tre nel primo tempo – la Gimar mantiene il controllo della partita senza patemi, trovando energia anche dal sorprendente Matteo Favalessa, entrato in campo con grande voglia. Uscita l’ala, la squadra lariana perde brillantezza e lascia che i patavini si avvicinino fino al 42-36 di fine primo tempo.

Nel secondo tempo coach Riccardo Eliantonio “scongela” Juan Marcos Casini, seduto per tutta la prima frazione, e sono proprio due “triple” consecutive dell’oriundo a lanciare la Gimar nuovamente oltre la doppia cifra di vantaggio (50-38).

I lecchesi non riescono però a dare il colpo di grazia agli ospiti, che restano pericolosamente in scia. Un gioco da tre punti di Mascherpa – canestro e libero supplementare – consente comunque alla Gimar di chiudere la terza frazione con quasi dieci punti di margine (62-53).

La squadra bluceleste prova la fuga attorno alla metà del quarto quarto grazie alla grande intensità difensiva, che si traduce in facili punti in contropiede (71-57).

Il canestro da tre di Mascherpa dà il massimo vantaggio ai lecchesi (75-59). Nel momento migliore, con la vittoria ormai in tasca, la squadra di casa si spegne e scompare dalla partita, subendo un parziale di tredici punti consecutivi.

La Gimar vince il match (75-72), ma Padova conserva il terzo posto grazie alla vittoria di sei punti dell’andata.

GIMAR LECCO – VIRTUS PADOVA 75-72

PARZIALI: 23-14, 42-36, 62-53

LECCO: Vitelli n.e, Bloise 6, Casini 6, Sanna 21, Mascherpa 17, Favalessa 4, Tsetserokou 4, Romanò, Stefanini 11, Trentin 6, De Gregori. All. Eliantonio.

PADOVA: Pellicano 2, Dagnello, Schiavon 16, Visone, Mazzonetto n.e, Morgillo 17, De Nicolao 6, Piazza 12, Bianconi 12, Calò 7. All. Rubini.