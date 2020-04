Basket Serie B. Ora è ufficiale, stagione conclusa

Il comunicato giunto ieri.

Nelle prossime settimane le decisioni sul campionato 2020/21.

LECCO – La notizia era nell’aria ma, fino a ieri, nessuna ufficialità era stata data. In data 2 aprile 2020 è invece arrivato il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro che “tira giù la serranda” sul campionato di Serie B, chiudendo di fatto la stagione della Gimar Lecco e della Gordon Olginate.

“Lega Nazionale Pallacanestro rende noto di aver appena ricevuto dal presidente FIP, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020.

A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza LNP in data 23 marzo, e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020.

A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021.”

La sospensione della Serie B segue di pochi giorni il fermo di tutti i campionati regionali. Al momento restano ancora in attesa di conoscere il loro destino la Serie A e la Serie A2. Le alternative sono la sospensione del campionato – come per le serie minori – o il proseguimento senza pubblico al palazzetto.