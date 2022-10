Basket Serie C femminile. La Lecco Basket Women si accorda con Aondio

La ventenne lo scorso anno era alla Starlight in Promozione

“Primo approccio positivo, spero di poter dare un aiuto concreto”

LECCO – La Lecco Basket Women è corsa ai ripari, vista l’incredibile serie di infortuni che ha coinvolto il reparto “piccole”, non ultimo il problema alla caviglia che ha costretto Claudia Oddo a lasciare il campo settimana scorsa. I dirigenti della formazione bluceleste si sono accordati con la giovanissima Maria Aondio, classe 2002.

Aondio ha iniziato a giocare nel minibasket della Gimar Lecco, prima di trasferirsi nel settore giovanile del Basket Costa Masnaga insieme alla sua compagna Silvia Colognesi. Lasciata la squadra biancorossa è passata alla Starlight Valmadrera dove, lo scorso anno, ha giocato il campionato di Promozione femminile.

Sparita la squadra di Promozione, Aondio era in attesa di trovare una nuova sistemazione, fino alla chiamata della dirigenza biancoblu.

“Ho sempre giocato come play/guardia ma, andando avanti con il tempo, mi sono indirizzata sul ruolo di guardia. Il mio punto di forza ritengo sia la capacità di dare il massimo anche sotto pressione, quando la partita si gioca negli ultimi minuti – dichiara la Aondio – il primo approccio è stato molto positivo, perché nonostante fossero un gruppo già formato, le mie nuove compagne mi hanno accolta con piacere. Penso e spero di poter dare un aiuto concreto in questo momento difficile per la squadra, a causa dei vari infortuni. Il mio obiettivo è quello di continuare a praticare il mio sport del cuore, con tutta la passione e la grinta che avevo da quando ho iniziato”.