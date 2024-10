Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, altro successo

Netta vittoria contro l’Ardor Bollate (77-47)

Infortuni per Levi e Scola, situazione da monitorare

MALGRATE – Seconda vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. A cedere il passo alle blucelesti sono state le ragazze dell’Ardor Bollate, in una partita che è durata sostanzialmente un quarto d’ora di gioco.

Il match resta combattuto fino al 12-11, poi la Lecco Basket Women travolge letteralmente la squadra ospite, tanto che a metà seconda frazione il punteggio segna un roboante 35-15.

La ripresa riparte in controllo per la formazione locale (41-23). Bollate proverà qualche fiammata, ma senza mai impensierire le padrone di casa, che vinceranno col punteggio di 77-47.

A offuscare la bella prestazione sono gli infortuni che hanno tolto dai giochi prima Levi (ginocchio) e poi Scola (caviglia), infortuni che verranno valutati nei prossimi giorni.

“Le ragazze sono state molto brave ad interpretare la partita, stando concentrate sulle indicazioni e giocando con grande energia – dichiara coach Canali – hanno fatto le cose giuste che servivano sia in attacco, che in difesa e le rotazioni non hanno mai fatto calare l’intensità e la qualità in campo. La partita è stata molto fisica, soprattutto nel secondo tempo sono volati tanti contatti e non era facile rimanere tranquille, quindi dico brave alle ragazze anche per questo. Ora testa alla durissima trasferta a Vittuone”.

LECCO BASKET WOMEN – ARDOR BOLLATE 77-47

PARZIALI: 22-13; 41-23; 59-37

LECCO: Bassani 12, M. Aondio 8, V. Aondio 7, Scola 1, Levi, Oggioni 5, Oddo 5, Ratti 1, S. Galli 6, Cincotto 18, M. Rota 12, Fumeo 2. All.: Canali