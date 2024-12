Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, in casa non si passa

Sesta vittoria casalinga consecutiva per le lecchesi

Superata la Pasta Rummo Corsico col punteggio di 57-51

MALGRATE – Sesta vittoria casalinga consecutiva per una lanciatissima Lecco Basket Women. Le blucelesti hanno superato 57-51 la Pasta Rummo Corsico.

Sono le ospiti a partire meglio (4-11), ma le lariane non le lasciano scappare via e, al termine del primo quarto, hanno un solo punto da recuperare (13-14). Claudia Oddo – migliore marcatrice a quota 12 punti – prova a lanciare le sue compagne e la LBW va al riposo lungo con quattro punti di margine (30-26).

La Pasta Rummo ha un’altra partenza sprint a inizio ripresa (30-31), ma è l’ultimo guizzo delle milanesi. Le lecchesi riprendono in mano il match, toccano un’ampia doppia cifra di vantaggio alla fine del terzo quarto (50-36) e gestiscono l’ultimo parziale, vincendo 57-51.

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, cui vanno i più sinceri complimenti, ed è stata dura portarla a casa, quindi possiamo essere contenti del risultato – dichiara coach Valentina Canali – la prestazione è stata altalenante, sia in difesa che in attacco e avrei voluto non ci fossero certi cali eccessivi di lucidità e presenza. Ci manca tanta esperienza, ma quella si fa solo giocando e lavorando.Portiamo a casa due punti preziosissimi, ora abbiamo due trasferte impegnative per cui dovremo prepararci al meglio”

LECCO BASKET WOMEN – PASTA RUMMO CORSICO 57-51

PARZIALI: 13-14; 30-26; 50-36

LECCO: Bassani 4, Aondio M. 2, Galli, Aondio V. 3, Scola 6, Davide 7, Oggioni 2, Oddo 12, Ratti, Galli S. 11, Cincotto. Rota M. All. Canali.