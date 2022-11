Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women ko contro Melzo

Secondo quarto fatale per le blucelesti

Ottimo rientro di Capaldo, com 14 punti a segno

MALGRATE – Sconfitta casalinga per la Lecco Basket Women. Il campo casalingo di Malgrate viene violato dal Basket Melzo, che vince con dieci punti di scarto.

Il primo quarto è in sostanziale parità, con la formazione ospite che riesce a terminare con un possesso pieno di vantaggio (16-19). Nella seconda frazione Melzo prende lentamente il comando approfittando di una difesa troppo molle delle lecchesi, andando negli spogliatoi con un amplissimo margine (22-37).

Al ritorno in campo la Lecco Basket Women prima sprofonda (22-43) e poi cerca l’impresa provando la carta della difesa a zona. Dopo un parziale di nove punti consecutivi, le avversarie ritrovano la bussola e a nulla servono gli sforzi nell’ultimo quarto, che renderanno solamente meno amara la sconfitta.

Unica gioia della giornata l’incisivo rientro di Capaldo, miglior marcatrice del match con 14 punti.

“Purtroppo Melzo si conferma una squadra troppo ostica per noi. Abbiamo messo in campo una difesa a volte rinunciataria e distratta, che non può bastare con una squadra così coesa e valida tecnicamente – dichiara coach Valentina Canali – in attacco non siamo riuscite a giocare in maniera corale. Dobbiamo imparare a non sprofondare quando le cose si mettono male, lo abbiamo fatto con Parre settimana scorsa ma non in questa gara. Quando troveremo continuità mentale, avremo risolto tanti dei nostri problemi”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET MELZO 48-58

PARZIALI: 16-19, 22-37, 31-47

LECCO: Capaldo 14, Mandonico 8, Colombo 8, Scola 5, Davide 4, Oddo 3, Chitelotti 3, Nava 3, Ciceri, Benzoni, Scumace, Donghi. All.: Canali.