Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, nova vittoria di fila

Ampia vittoria per le lariane sul campo di Mariano (36-81)

“Partita solida, con qualche sbavatura di troppo”

MARIANO COMENSE – Non poteva certo essere la Nonna Papera Mariano la squadra che avrebbe dovuto fermare una lanciatissima Lecco Basket Women. Le comasche, ultime a soli due punti, hanno ceduto il passo alle blucelesti, giunte alla nona vittoria di fila.

Le ragazze di coach Valentina Canali indirizzano il match già dal primo quarto (8-20) e lo sigillano nel secondo, andando al riposo con quasi trenta punti di vantaggio in soli venti minuti di gioco (10-36).

Nella ripresa l’allenatrice della formazione lariana ha gestito il match con ampie rotazioni, arrivando comunque a vincerlo con quasi cinquanta punti di margine (34-81)

“Le ragazze hanno giocato una partita solida, con qualche sbavatura di troppo in alcuni frangenti, soprattutto nelle conclusioni da sotto e nella tenuta dell’uno contro uno in difesa, ma con tanta applicazione e voglia di fare bene – dichiara coach Canali – la partita è stata comunque utile per dare tanti minuti a tutte le giocatrici e per provare alcune situazioni tattiche su cui stiamo lavorando in palestra. Ora testa alla prossima impegnativa trasferta a Bollate”

NONNA PAPERA MARIANO – LECCO BASKET WOMEN 34-81

PARZIALI: 8-10; 10-36; 28-57

LECCO: G. Galli 6, V. Aondio 9, Scola 11, Davide 4, Oggioni 4, Oddo 13, Ratti, S. Galli 10, Cincotto 7, M. Rota 6, Fumeo, Capellini 11. All. Canali