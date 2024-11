Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women ok, respinto il Sanga

Netta vittoria casalinga per le blucelesti (63-45)

“Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare”

MALGRATE– La Lecco Basket Women difende il fortino amico, respingendo l’assalto del Sanga Milano. Le lecchesi si mettono in tasca un prezioso foglio rosa, vincendo col punteggio di 63-45.

Dopo un primo quarto di sostanziale parità (12-8), le padrone di casa scappano via con un parziale di 14-4 all’inizio della seconda frazione, arrivando a doppiare le milanesi (26-12) a tre minuti dalla sirena di metà tempo.

All’inizio della ripresa la Lecco Basket Women ha oltre dieci punti di vantaggio (30-19), anche se la formazione ospite non sembra voler cedere. Il Sanga riporta il distacco in singola cifra ma, alla fine del terzo quarto, un parziale di sei punti consecutivi ripristina le giusta distanza (47-34).

Nell’ultima frazione la Lecco Basket Women allunga progressivamente fino a sfiorare i venti punti di margine (63-45)

Miglior marcatrice di giornata Laura Scola con 11 punti.

Molto soddisfatto coach Valentina Canali. “Oggi abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare: energiche, aggressive, concentrate. Rispetto alla garadi Sondrio, in cui siamo state molli in difesa e poco efficaci in attacco, le ragazze hanno messo in campo il cambio di approccio completo che ho chiesto loro. In attacco abbiamo saputo trovare soluzioni diverse nel corso della partita, innalzando la qualità della nostra circolazione di palla, e in difesa abbiamo saputo aggredire invece che attendere passivamente. Certo, abbiamo tanta strada da fare ma oggi le ragazze sono state brave e hanno dimostrato che sanno essere squadra quadrata e volitiva. Dobbiamo tener giù la testa e continuare a lavorare più duramente in palestra e continuare a crescere”.

LECCO BASKET WOMEN – SANGA MILANO 63-45

PARZIALI: 12-8, 30-19, 41-34)

LECCO: Bassani 6, M.Aondio 8, G.Galli, V.Aondio 6, Scola 11, Davide 8, Oggioni 4, Oddo 7, Ratti 6, S.Galli 7, Cincotto, Fumeo. All.: Canali.