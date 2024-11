Basket Serie DR1. Settima vittoria consecutiva per la WBT Calolziocorte

Settima vittoria consecutiva per la formazione lecchese

Espugnato il campo del CSC Cusano Milanino

CUSANO MILANINO – Prosegue spedito e senza intoppi il campionato della WBT Calolziocorte. La formazione di coach Ivano Perego mantiene l’imbattibilità espugnando il campo del CSC Cusano Milanino.

Il primo quarto la partita è già indirizzata, coi lecchesi che conquistano la doppia cifra di vantaggio (12-23), mantenendo il divario anche nei quarti centrali.

Nell’ultima frazione Calolzio arriva a guadagnare venti punti di margine a cinque minuti dalla sirena finale, prima di togliere il piede dall’acceleratore. Cusano rientra sino alla singola cifra di svantaggio, ma senza mai veramente impensierire i cestisti lecchesi (57-67)

Miglior marcatore per la WBT Stefano Radaelli a quota 20 punti. Doppia cifra anche per Federico Casati (13) e Michele Crippa (12).

“Partita sempre in controllo, nel momento in cui muoviamo la palla e giochiamo come sappiamo fare, prendiamo vantaggio, quando perdiamo il nostro ritmo facciamo fatica – dichiara coach Perego – portiamo a casa la settima vittoria di fila che fa morale e attendiamo lo scontro di settimana prossima a Erba, che potrebbe dirci quanto valiamo”.

CSC CUSANO MILANINO – WBT CALOLZIOCORTE 57-67

PARZIALI: 12-23; 29-43; 42-55

CALOLZIOCORTE: Radaelli 20, Casati 13, Crippa 12, Butti 9, Longhi 4, Meani 3, Colosimo 2, Combi 2, Mazzoleni 2, Marchesi, Paduano. All. Perego