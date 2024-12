Basket Serie DR3. Harakiri Lecco, il derby va a Olginate

la NPO rimonta grazie a Nichola Manzoni

Al Lecco non bastano tre solidi quarti per vincere il match

OLGINATE – Dalla Serie B alla DR3 il salto è gigantesco, ma Basket Lecco e NP Olginate sono comunque riuscite a mettere in campo una partita di forte agonismo, conclusasi solo negli istanti finali.

L’inizio di match è tutto per la NPO, col Lecco che non ingrana e vede sfrecciar via gli avversari. Sistemata la difesa, i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo prendono il comando della partita e vanno al riposo lungo con sei punti di vantaggio (28-34) grazie a un incisivo Grazioli.

Il Basket Lecco mantiene il vantaggio anche nel terzo quarto, ma i blucelesti hanno problemi di falli per tutto il match. Olginate non è precisa ai liberi e si trova sotto di undici (46-57) a sei minuti dalla sirena finale.

A un passo dal baratro, la NPO risorge approfittando anche dei tanti blucelesti usciti per raggiunto limite di falli, Grazioli compreso. Il Basket Lecco non segna più – solo due punti su tiro libero – e la NPO impatta a 30 secondi dalla fine con una “tripla” di Nicholas Manzoni (59-59).

Nel finale si vede tutta l’inesperienza dei ragazzi di coach Meneguzzo che gestiscono malissimo gli ultimi possessi. A Olginate bastano due tiri liberi per chiudere il match e vincere 61-59.

“Loro ci hanno creduto più di noi – dichiara coach Meneguzzo – abbiamo lasciato due punti preziosi, ma loro hanno meritato di vincere”.

NP OLGINATE – BASKET LECCO 61-59

PARZIALI: 14-17; 28-34; 42-47

OLGINATE: xxxx

LECCO: Radice 4, Pennacchio 8, Rossi 4, Grazioli 15, Ferrari 1, Mataloni 2, Pozovic 7, Gianola n.e, Totaro 4, Buizza 6, Torri 8, Peccati. All. Meneguzzo.