Basket Serie DR3. Il Basket Lecco espugna il campo di Carnate

Vittoria al termine di un supplementare (76-79)

15 punti per Pennacchio, miglior marcatore bluceleste

CARNATE – Quarta vittoria consecutiva per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. Dalla sconfitta subita in rimonta contro la NP Olginate, la formazione bluceleste non ha più perso.

Carnate ha soli quattro punti in classifica, ma non ha intenzione di cedere facilmente il passo alla squadra lariana. I lecchesi vanno negli spogliatoi a metà partita con un vantaggio che sfiora la doppia cifra (33-40) e allungano ulteriormente nella terza frazione.

Fino a tre minuti dalla fine del match il Lecco sembra in controllo, con un vantaggio attorno alla doppia cifra, ma Carnate rientra con un pressing furioso che manda in tilt i blucelesti. I padroni di casa avrebbero anche il tiro per vincere, senza trovare neanche il ferro (69-69)

Nel supplementare il Basket Lecco allunga definitivamente, vincendo 76-79.

“Abbiamo rischiato di perdere la partita per colpa delle ingenuità, nel finale siamo stati troppo frenetici – dichiara coach Meneguzzo – abbiamo comunque mosso la classifica e adesso, col girone di ritorno, affronteremo tutte le avversarie che ci hanno messo in difficoltà. Dovremo dimostrare di essere cresciuti”.

Nello stesso fine settimana sono state sconfitte in casa sia il Due Vi Galbiate – battuto di venti punti da Treviolo – che l’Aurora San Francesco, che perde 40-58 contro il BocaBasket 89.

BASKET CARNATE – BASKET LECCO 76-79

PARZIALI: 16-16; 33-40; 46-54; 69-69

LECCO: Radice 6, Pennacchio 15, Rossi 6, Grazioli 10, Ferrari 8, Mataloni 13, Zucchelli n.e, Puzovic 4, Galbiati, Gianola 10, Torri 7, Peccati. All. Meneguzzo.