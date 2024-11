Basket Serie DR3. L’Aurora perde il derby contro Galbiate

L’Aurora San Francesco battuta sul filo di lana (65-68)

Diagne sbaglia la “tripla” del potenziale pareggio

CALOLZIOCORTE– Non riesce ancora a bloccarsi l’Aurora San Francesco allenata da coach Guy Kaho. La formazione lecchese ha perso domenica scorsa in volata il derby contro una lanciatissima Due Vi Galbiate, ormai stabilmente nei piani alti della classifica del girone di Serie DR3.

Il primo tempo è tutto a favore della formazione galbiatese guidata da coach Bruno Cesana. I verdi vanno negli spogliatoi con quasi la doppia cifra di vantaggio, sul punteggio di 29-38.

Nella ripresa accade quello che pochi si sarebbero aspettato. L’Aurora, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ha una reazione d’orgoglio e si rilancia in una clamorosa rimonta che vede i ragazzi lecchesi arrivare a giocarsi i supplementari. Serigne Diange – 13 punti in serata – avrebbe tra le mani il tiro dei pareggio. Il suo errore chiude il match sul punteggio di 65-68 per gli ospiti.

Per quanto riguarda la NP Olginate, i ragazzi di coach Stefano Cattani hanno osservato un turno di riposo.

AURORA SAN FRANCESCO – DUE VI GALBIATE 65-68

PARZIALI: 12-15; 29-38; 44-51

LECCO: Angeli G. 15, Diagne 13, Franzolini 9, Ravasio 7, Rossi 6, Gianoli 4, Molinari 4, Paruzzi 3, Corti 2, Scala 2. Colombo n.e. All.: Kaho