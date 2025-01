Basket Serie DR3. Lecco corsaro, espugnato il campo di Galbiate

I blucelesti vincono 56-62

23 punti per lo scatenato Grazioli

ANNONE BRIANZA – Inizia con un successo il 2025 del Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. I blucelesti hanno espugnato il campo del Due VI Galbiate che, dopo un brillante inizio di stagione, è giunto alla terza sconfitta consecutiva.

L’inizio della formazione ospite è spumeggiante, tanto che il primo quarto si chiude con il Basket Lecco in ampio vantaggio (8-20). Nel secondo quarto la situazione non cambia e Il Lecco va in spogliatoio con un’ampia doppia cifra di vantaggio (26-37).

I padroni di casa provano a farsi sotto nell’ultima frazione, dopo essere stati sotto anche di quindici punti, ma gli ospiti tengono botta e con un’ottima difesa portano a casa il foglietto rosa (56-62).

Ottima prova di Grazioli, autore di 23 punti.

“Siamo stati sopra anche di quindici nella ripresa – dichiara coach Meneguzzo – loro si sono riavvicinati perché abbiamo smesso di attaccare di squadra, ma la nostra difesa ha retto. Abbiamo concesso 56 punti a una squadra che ne segnava 70 di media”.

DUE VI GALBIATE – BASKET LECCO 56-62

PARZIALI: 8-20; 26-37; 38-49

LECCO: Radice 10, Pennacchio 4, Rossi 2, Grazioli 23, Ferrari n.e, Mataloni, Zucchelli, Puzovic 6, Gianola 6, Galavresi 2, Torri 8, Peccati 1. All. Meneguzzo.