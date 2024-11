Basket Serie DR3. Olginate, gran primo tempo contro Mapello

La NPO batte senza patemi Mapello

Galbiate vince ed è seconda, Aurora ancora sconfitta

OLGINATE– Nell’insolito lunedì sera, la NP Olginate – per l’occasione guidata dalla coppia formata da coach Marco Bugana e coach Marzio Puglisi – vince senza troppi patemi contro il Basket Mapello.

Gli olginatesi indirizzano la partita con un primo tempo di altissimo livello, tanto che i giocatori lecchesi possono andare negli spogliatoi con oltre venti punti di vantaggio (43-22).

La sorpresa arriva nella ripresa. Olginate segna la miseria di un punto, mantenendo comunque una difesa solidissima (44-33) e non rischiando sostanzialmente nulla nell’ultimo quarto, col vantaggio mantenuto sempre attorno alla doppia cifra (54-42).

“Una partita dai due volti – commenta coach Bugana – nei primi due periodi abbiamo giocato un buonissimo basket, trovando canestri importanti, anche in situazioni difficili. Purtroppo nel terzo quarto la squadra è stata imprecisa, frettolosa, a tratti un po’ disunita E’ stato fondamentale il riscatto nell’ultimo quarto. Bisogna lavorare ancora molto, non possiamo concedere troppo all’avversario e dobbiamo evitare quei vuoti di concentrazione e di gioco.”

Per quanto riguarda l’Aurora San Francesco, la formazione lecchese è stata battuta in maniera nettissima (93-52) sul campo del CRAL Dalmine. I lariani restano ancora in fondo alla classifica, con zero vittorie dopo cinque partite.

Meglio di loro hanno fatto il galbiatesi del Gruppo Due Vi. Con la vittoria casalinga contro Osio Sotto i verdi sono saliti al secondo posto in classifica, con otto punti.

NP OLGINATE – BASKET MAPELLO 54-42

PARZIALI: 22-12; 43-22; 44-33

OLGINATE: Balossi, Lesiuk, Pensotti 3, Losa 2, Motta 19, Bonacina, Grilli 4, Panzeri 2, Manzoni 14, Mattavelli 5, Rusconi, Milani 5. All. Bugana/Puglisi