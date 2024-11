Basket Serie DR3. San Pellegrino “va di traverso” al Basket Lecco

Sconfitta nel finale per i ragazzi di coach Meneguzzo (43-37)

“Siamo in emergenza, contento di quello che hanno fatto i giocatori in campo”

SAN PELLEGRINO TERME – Trasferta amara per un Basket Lecco ampiamente rimaneggiato, sconfitto domenica sera dalla USSP San Pellegrino. Coach Massimo Meneguzzo, con l’infermeria piena, ha fatto esordire i sedicenni Micheletti e Panizza in una partita che il Lecco ha perso solo in volata.

Per i primi tre quarti la sfida tra bergamaschi e lariani è stata in equilibrio. Alla fine del primo tempo sono i giovani blucelesti ad andare negli spogliatoi in vantaggio (17-21) e nel terzo quarto è sempre il Basket Lecco a prevalere (29-32), in una partita con punteggi piuttosto modesti.

L’ultima frazione l’attacco del Basket Lecco va definitivamente in blocco, con soli cinque punti segnati. Nonostante ciò i lariani restano in partita fino a tre minuti dalla sirena finale, perdendo 43-37.

“Fino a tre minuti dalla fine siamo rimasti in partita – dichiara il coach – oggi avevamo nove assenti, tra infortuni e altro. Loro hanno fatto valere la loro esperienza, ma sono contento di quello che hanno fatto i giocatori scesi in campo”.

USSP SAN PELLEGRINO – BASKET LECCO 43-37

PARZIALI: 10-9; 17-21; 29-32

LECCO: Radice 6, Panizza 2, Micheletti 6, Pennacchio 11, Rossi 2, Ferrari, Mataloni 3, Rossani n.e, Zucchelli n.e, Puzovic 2, Buizza 5, Peccati. All. Meneguzzo.