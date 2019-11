Basket SerieD. Pescate ok, Vercurago in crisi

Altro ko per i coguari.

Vittoria esterna per l’Autovittani.

VERCURAGO – Non si ritrova ancora la Medinmove Vercurago di coach Gianluca Motta. La formazione lecchese viene superata al PalaNovella dall’ARS Rovagnate, subendo la terza sconfitta di fila.

Vercurago inizia bene nel primo quarto (17-9) ma, con un attimo di black out, lascia spazio agli avversari che piazzano un tremendo parziale di undici punti consecutivi e chiudono il quarto in gas (18-25).

Nella seconda frazione i coguari tengono botta (38-43), iniziando alla grande il terzo quarto. La difesa di Vercurago gira a mille e lascia a Rovagnate soli due punti nei primi sei minuti. Nel momento di massima difficoltà i brianzoli si affidano a Roberto Marinello. Dieci punti filati dell’ex Gimar danno ossigeno a Rovagnate, che mantiene un tranquillo vantaggio per tutto il quarto periodo, vincendo col punteggio di 65-77.

“Purtroppo nel momento decisivo, quando potevamo rientrare, abbiamo fatto degli errori d’esperienza che ci hanno penalizzato” ha dichiarato coach Gianluca Motta a fine gara.

MEDINMOVE VERCURAGO – ARS ROVAGNATE 65-77

PARZIALI: 18-25. 38-43, 52-58

VERCURAGO: Pozzi 8, Recalcati n.e, Ghirlandi 10, Combi 8, Redaelli n.e, Monte 13, Figini 8, Marchesi n.e, Colosimo 5, Garota 2, Cazzaniga 9, Lomasto 2. All. Motta.

ALTO SEBINO – Importante vittoria esterna per l’Autovittani Pescate che, battendo in trasferta i giovani di Alto Sebino, torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive

La squadra bergamasca è la classica formazione under tutta intensità e grinta, ma poco esperta. La voglia dei bergamaschi però basta per tenerli in partita per tutto il primo tempo, vinto da Pescate di sole tre lunghezze (35-38).

Nella ripresa la musica cambia: l’Autovittani mantiene un buon ritmo offensivo e allunga progressivamente, cogliendo un’importante vittoria col punteggio di 63-78.

“Questa vittoria ci è molto utile per il morale – dichiara coach Antonio Jesu – adesso dobbiamo proseguire su questa strada. Oggi sono rimasto molto soddisfatto dell’impatto di molti giocatori della panchina.”

AUTOVITTANI PESCATE – ARS ROVAGNATE 57-79

PARZIALI: 18-21, 31-45, 50-63

PESCATE: Mazzieri 8, Motta, Fargetta n.e, Dokka 3, Santoro 7, Puglisi 16, Brusoni 6, Colombo, Rotta 16, Nasatti 15, Longhi 3, Ghislanzoni 4. All. Jesu