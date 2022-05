“Belèe de cursa”, che successo: iscrizioni chiuse!

In quattro giorni venduti tutti i 600 pettorali

La corsa si svolgerà domenica 15 maggio

LECCO – Sono bastate solo quattro sere per far volatilizzare i pettorali per la 14^ edizione della “Belèe de cursa”, la corsa non agonistica che si svolge nei pressi dei rioni di Belledo, Germanedo e Maggianico.

A tre anni di distanza dall’ultima edizione, i responsabili dell’organizzazione sono stati costretti a inserire il “numero chiuso” di partecipanti a causa delle restrizioni per il Covid-19. I corridori che prenderanno il via alla gara saranno 600: 350 parteciperanno alla 6 km – che si svolgerà solo su strada asfaltata – e 250 sfideranno la 11 km, con passaggi anche sullo sterrato.

“É stato un grande successo… in otto ore siamo andati sold-out, quindi la risposta dei nostri atleti è stata ottima – dichiara il presidente del G.S. Belledense Lorenzo Gilardi – domenica sarà una bella festa per tutti!”

La partenza della “Belèe de cursa” è fissata per domenica 15 maggio nei pressi dell’ex scuola materna Fiocchi. Alle 9.15 al via la 11 km, alle 9.30 la 6 km.