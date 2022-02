Bergamo, Castenedolo, Saronno e Padova… atletica indoor avanti tutta

Fine settimana di gare su più fronti

A Bergamo campionati regionali Allievi 60m e 60hs

BERGAMO – Domenica, a Bergamo, il campionato regionale Allievi dei 60m e dei 60hs indoor, campionato a cui hanno partecipato quasi 200 atleti. Presenti anche i giallo blu manzoniani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con Simone Manzoni a ottenere il miglior piazzamento col 5° posto nella finale dei 60hs corsa in 8”79, stesso tempo con cui aveva corso le batterie. Martina Ravasio con 8”36 disputa la finale 4 dei 60m vincendola in 8”34. Gli altri lecchesi presenti non riescono ad accedere alle finali e si classificano al 26° posto Elisa Agostini sui 60m in 8”48, Ines Gennuso è 51^ con 8”91, restando ai 60m al maschile Matteo Scaccabarozzi 6° nella finale 2 con 7”40 dopo il 7”32 delle batterie, Simone Manzoni 5° nella finale 4 con 7”56 dopo il 7”52 delle batterie, Federico Ciappesoni 29° con 7”56, Andrea Goldonetto 41° con 7”64, Alessandro Gadosa 54° con 7”71.

Sempre restando a Bergamo, sabato pomeriggio si è disputata una riunione interamente dedicata ai salti, in particolare il lungo e l’asta. Nel lungo femminile 13^ Martina Ravasio con 4,90m, al 25° posto Arianna Brivio con 4,60m; al 28° Claudia Proserpio con 4,50m; al 30° posto Sara Cazzaniga con 4,43m; al 32° Martina Panzeri con 4,35m e al 36° Alessandra Bruno con 4,07m. Al maschile 10° posto per Andrea Tedoldi con 6,20m; al 21° posto Andrea Goldonetto con 5,40m.

Domenica a Saronno si è disputata una manifestazione a carattere nazionale che prevedeva la formula delle due prove, le gare sui 60m e sui 60hs e hanno visto la partecipazione di alcuni giallo blu. Elisa Crippa corre in 8”23 e 8”21, Marta Comi in 8”23 e 8”21, Martina Marionni in 8”52 e 8”72, Bianca Pizzi in 8”59 e 8”55. Passando al settore maschile, Andrea Colombo 7”00 e 7”01, Gabriele Bergna 7”32 e 7”88, Anton Francesco Alfieri in 7”40 e 7”41, Abenezer Mandelli in 7”43 e 7”46, Thomas Cazzola in 7”52 e 7”55, Lorenzo Scaglia in 7”53 e 7”46, Filippo Dalla Pria in 7”75 e 7”73. Passando agli ostacoli, Marta Comi corre in 9”50 e 9”40.

A Castenedolo in gara i rappresentanti della Virtus Calco, Clelia Brognoli salta 4,41m nel lungo, al maschile Stefano Tagliaferri 5,31m; Niccolò Dozio 5,12m; Vittorio Crippa 4,54m e Mattia Melloni 4,49m questi atleti sono tutti della categoria Allievi, passando alla categoria Cadetti, Elisa Dozio salta 4,64m.

A Padova in gara alcuni mezzofondisti dell’Us Derviese e dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che hanno disputato i 3000m. Il migliore è Mattia Adamoli della Derviese che ottiene il personale di 7” con 8’45”34, primato personale anche per Manuel Tagliaferri dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che scende a 8’50”46 vincendo la seconda serie togliendo ben 15” al suo precedente limite, Niccolò Vergottini dell’Us Derviese corre in 9’44”85.