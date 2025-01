Calcio a 5. Sconfitta amara per il Lecco contro l’Elledì finisce 3-2

I blucelesti di mister Marcio Moratelli cedono ai gialloneri, che si assicurano il quarto posto nel girone A

CARMAGNOLA – Trasferta difficile in terra piemontese per il Lecco Calcio a 5, che esce sconfitto 3-2 dall’Elledì Carmagnola nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. La squadra di mister Marcio Moratelli ha lottato con determinazione, ma i padroni di casa si sono dimostrati più cinici, conquistando così lo scontro diretto per il quarto posto e allungando a +4 sui blucelesti guidati da capitan Hartingh.

Il match si è aperto con diverse conclusioni del Lecco, tra cui quelle di Hartingh, Tortorella e Mattaboni, tutte fuori bersaglio. Al 4′, l’Elledì ha risposto con un’azione pericolosa, ma il portiere Pulcini ha neutralizzato il tentativo di Cerbone. Dall’altra parte, Lamberti ha fatto lo stesso su Tortorella. Nonostante il predominio del Lecco, al 9′ l’Elledì è passato in vantaggio con Vincenti, servito da Dos Santos. Il Lecco ha reagito prontamente, pareggiando al 11′ con un tiro dal limite di Panzeri. Tuttavia, al 12′, Vincenti ha riportato avanti i piemontesi su assist di Cerbone.

Il Lecco ha continuato a cercare il pareggio, ma Lamberti si è dimostrato un ostacolo difficile da superare, negando più volte il gol a Tortorella. Al 19′, un errore del Lecco ha permesso a Dos Santos di segnare il 3-1. Poco prima dell’intervallo, Novo ha mancato di poco il bersaglio.

Nella ripresa, il Lecco ha sostituito Pulcini con Di Tomaso tra i pali, ma Lamberti ha continuato a essere decisivo, salvando su Guina. Al 12′, Tortorella ha accorciato le distanze con un tiro da fuori area. Nonostante gli sforzi del Lecco, che ha anche schierato Pires come portiere di movimento, la squadra non è riuscita a trovare il gol del pareggio. Tortorella ha colpito il palo e Lamberti ha continuato a respingere ogni tentativo.

La partita si è conclusa con la vittoria dell’Elledì, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create.

TABELLINO:

ELLEDI’: Lamberti, Oanea, Cerbone, Novo, Scavino; Garofano, Negro, Tancredi, Castelli, Vincenti (2), Dos Santos (1), Sorbo, allenati da Ganci.

LECCO: Pulcini, Hartingh, Guina, Tortorella (1), Mattaboni; Di Tomaso, De Donato, E. Moratelli, Rocha, Panzeri (1), Arengi, Pires, allenati da M. Moratelli. Gli arbitri dell’incontro sono stati Guadagnini di Castelfranco Veneto e Zangara di Roma 2.