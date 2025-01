Calcio. Nuovo rinforzo in casa Lecco: arriva Flavio Di Dio

L’esterno 2002 arriva in prestito secco fino al 30 giugno 2025

Mercato: cinque colpi in entrata per il Lecco, solo due le uscite finora

LECCO – Un mercato arrembante per la Calcio Lecco che nella giornata odierna ha siglato un altro colpo in entrata: arriva tra le fila blucelesti Flavio Di Dio. Il classe 2002 è stato preso a titolo temporaneo fino al termine della stagione dalla società SS Juve Stabia.

Di Dio è un esterno di destra, catanese di origini, è cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Bologna. Ha esordito tra i professionisti in Serie C con il Teramo ed ha giocato anche con Picerno, Giugliano e, nella stagione corrente, con l’Audace Cerignola. Il nuovo arrivo è esperto della categoria perchè ha collezionato ben 80 presenze in Serie C, realizzando tre reti. In bluceleste indosserà la maglia numero 70.

Il ds Minadeo sta operando molto sul mercato per consegnare una rosa completa a Volpe, al netto degli infortuni, che sia pronta per le prossime gare di campionato. Già a partire dalla prossima di sabato 11 gennaio, alle ore 15, contro il Lumezzane.

Oltre al mercato arrivano anche dei segnali positivi dal fronte infermeria, infatti alcuni giocatori hanno ripreso ad allenarsi col gruppo. Furlan che ha smaltito l’influenza, Galeandro che ha superato il trauma distorsivo al ginocchio destro ma dovrà essere ancora valutato prima di sabato.

Di Gesù che ha avuto una lesione dei flessori del bicipite femorale vicino al tendine ma, è il più prossimo al rientro. Infine, Marrone che si era procurato una lesione tra il tendine e il muscolo del retto femorale. Il difensore ha ricominciato ad allenarsi a inizio dicembre e ora dovrebbe essere quasi pronto a rientro in campo.