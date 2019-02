La Manara non va oltre lo 0-0 sul campo del Basiano Masate

La ColicoDerviese viene rimontata dalla Vibe Ronchese. Sconfitte per Aurora Olgiate, Barzago e Brianza Cernusco Merate

LECCO – E’ una domenica per lo più negativa quelle delle formazioni lecchesi impegnate nel girone B del campionato di Promozione lombardo.

Se la Luciano Manara, terza forza del campionato, e la ColicoDerviese riescono a strappare almeno un punto, lo stesso discorso non vale per Aurora Olgiate, Barzago e Brianza Cernusco Merate, sconfitte nell’ordine da Biassono (2-0), Speranza Agrate (1-0) e Alta Brianza Tavernerio (1-2).

La Manara col pareggio odierno sale a quota 33 punti, ed è ora in terza posizione a pari merito con la Speranza Agrate. I biancocelesti distano di una sola lunghezza dal secondo posto, occupato dal Casati Arcore, mentre la vetta è lontanissima. La Vis Nova Giussano conduce infatti con ben 47 punti.

Al terzo posto, a quota 32, si trova poi l’Aurora Olgiate che quest’oggi però è stata agganciata in classifica dall’Alta Brianza Tavernerio. Il Barzago e la ColicoDerviese hanno invece 30 punti, due di ritardo dalla zona play off ma al tempo stesso solamente altri due di vantaggio sui play out.

La situazione più complicata resta quella della Brianza Cernusco Merate, terz’ultima a quota 24.

Dando uno sguardo al calendario vi è da sottolineare che domenica prossima sono in programma due derby interproviciali: Luciano Manara-ColicoDerviese e Barzago-Brianza Cernusco Merate. L’Aurora Olgiate affronterà invece in casa il Basiano Masate.