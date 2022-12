Calcio Serie C. Il Lecco cade a Busto Arsizio: la Pro Patria si impone 2-0

Gara decisa nella ripresa dai gol di Fietta e Stanzani

I blucelesti scivolano al quinto posto; al vertice regna ancora l’equilibrio

BUSTO ARSIZIO – Domenica amara per la Calcio Lecco: dopo le tre vittorie consecutive ottenute contro Piacenza, Triestina e Renate, si ferma la corsa dei ragazzi di mister Foschi che cadono al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, dove i padroni di casa della Pro Patria si impongono per 2-0.

A decidere la sfida in favore della formazione bustocca sono le reti realizzate nella ripresa da Fietta (55′) e Stanzani (70′).

La partita

La prima azione del match vede il Lecco proporsi in attacco con Rossi, il quale serve con una girata Battistini che di testa non inquadra lo specchio di porta. Dopo quest’iniziativa sono sempre i blucelesti a fare maggiormente la partita, anche se Del Favero non viene mai chiamato in causa con interventi degni di nota.

Il primo episodio del match arriva al 23′, quando Battistini tocca la sfera con la mano in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi e decreta il calcio di rigore; Castelli si incarica della battuta dagli undici metri calciano in pieno sul legno, con Melgrati che sfiora la sfera in modo decisivo.

Dopo la grande chance sprecata dai bustocchi i ragazzi di Foschi tornano ad attaccare. Prima ci prova Battistini, il suo tiro termina però molto alto, poi è la volta di Mangni che viene ben imbeccato in contropiede prima di essere fermato dalla retroguardia di casa.

Poco dopo la mezz’ora Galli è provvidenziale in fase difensiva nello stoppare in extremis un’azione pericolosa della Pro Patria; al 42′, sul fronte d’attacco opposto, Mangni ha una grande occasione per il vantaggio ma la spreca clamorosamente. All’intervallo il punteggio recita dunque 0-0.

In avvio di ripresa il Lecco si fa subito vedere con una punizione insidiosa di Rossi che attraversa tutta l’area, senza che nessuno dei suoi compagni riesca ad intervenire sulla sfera in modo decisivo.

L’equilibrio in campo regge ancora per qualche minuto; al 55′ però Fietta trova la conclusione vincente dal limite a seguito di una precedente incornata di Stanzani sulla quale Melgrati era riuscito ad opporsi miracolosamente.

Il gol subito manda in confusione il Lecco che fatica a trovare la giusta reazione. Col passare dei minuti le aquile non riescono più a creare problemi alla retroguardia della Pro Patria; al contrario i ragazzi di Vargas vanno vicini al raddoppio al 70′, con una conclusione da fuori di Stanzani che termina non di molto a lato.

La Pro Patria capisce che è il momento di insistere e cinque giri di lancette proprio Stanzani realizza il 2-0 sfruttando a pieno un assist di Filetta.

Il gol del raddoppio manda definitivamente al tappetto il Lecco; nell’ultimo quarto d’ora non succede più nulla e i tre punti vanno così alla Pro Patria. Le aquile dovranno ora mettersi velocemente alle spalle questo brutto scivolone, per preparare al meglio la sfida di domenica prossima al “Rigamonti-Ceppi” che li vedrà opposti al Padova (calcio d’inizio alle 14.30).

Tabellino

PRO PATRIA – LECCO 2-0: Fietta 55′, Stanzani 75′

PRO PATRIA: Del Favero, Sportelli, Lombardoni, Saporetti, Vaghi (Vezzoni dal 46′), Nicco, Fietta, Ferri (Gavioli dall’84’), Ndrecka (Boffelli dall’87’), Castelli (Piu dal 66′), Stanzani (Pitou dall’84’). A disp.: Cassano, Molinari, Citterio, Piran, Caluschi. All. Vargas.

LECCO: Melgrati, Lepore, Battistini, Enrici, Giudici (Longo dall’83’), Girelli, Galli (Maldonado dal 69′), Lakti (Ilari dal 54′), Rossi (Zambataro dal 59′), Mangni (Scapuzzi dal 46′), Pinzauti. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Zuccon. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Maggio, sez. Lodi.

Classifica

L.R. Vicenza 32

——————————

FeralpiSalò 31

Pordenone 31

Pro Sesto 31

Lecco 30

Novara 27

Renate 27

Juventus Next Gen 26

Pro Patria 25

Pro Vercelli 25

Padova 23

——————————

Arzignano Valchiampo 22

Pergolettese 22

AlbinoLeffe 20

Sangiuliano City 20

——————————

Mantova 19

Virtus Verona 16

Trento 13

Piacenza 12

——————————

Triestina 12