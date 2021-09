Calcio Serie C. Il Lecco cade sotto i colpi della Triestina. Finisce 2 a 0

Decisive le reti di De Luca e Trotta

Mercoledì di nuovo in campo contro la Pro Patria

TRIESTE – Dopo tre successi consecutivi si interrompe al “Nereo Rocco” di Trieste la striscia poositiva della Calcio Lecco. Sul campo della Triestina i ragazzi di Zironelli cedono 2-0, con la gara che si decide già nel primo tempo per via delle reti di De Luca (12′) e Trotta (43′).

Partita decisa nel primo tempo

L’avvio di gara è tutto a favore della Triestina. Dopo solamente tre minuti Galazzi costringe Pissardo ad un intervento decisivo, con la sfera che viene respinta in angolo dall’estremo difensore bluceleste.

All’11’ Pissardo non può invece quando De Luca, sul filo del fuorigioco, realizza l’1-0 sfruttando un assist di Giorno. Dopo il gol subito manca la reazione del Lecco, anzi sono ancora gli alabardati ad avere un’ottima chance con Crimi.

Tra il 20′ e la mezz’ora la partita si fa più spezzettata con diversi interventi fallosi. Al 35′ la Triestina produce un’altra occasione da gol con Trotta che manda la sfera a lato di pochissimo. Il gol comunque è nell’aria e prontamente si materializza al 43′, quando proprio lo stesso Trotta in diagonale realizza il raddoppio dopo una palla persa da Ganz.

Il primo tempo si chiude dunque con gli uomini di Bucchi avanti di due reti. Nella ripresa il Lecco prova subito ad alzare il ritmo nel tentativo di riaprire il match. Al 55′ Merli Sala impegna severamente Martinez che para rifugiandosi in angolo.

Dopo questo tentativo le aquile continuano a premere ed è soprattutto il neoentrato Petrovic a provarci. Le sortite però non producono gli effetti sperati; la Triestina anzi amministra senza grossi problemi il vantaggio e di fatto non rischia praticamente nulla. Il ritmo di conseguenza cala e si arriva così al 90′ col punteggio che resta sul 2-0 in favore degli alabardati.

Per il Lecco si tratta di un brutto ko dopo i tre successi consecutivi che avevano fatto crescere l’entusiasmo intorno alla truppa di Zironelli. Ora sarà importante resettare velocemente perchè mercoledì – calcio d’inizio alle 18.00 – sarà di nuovo campionato con la Pro Patria di scena al “Rigamonti-Ceppi”.

Tabellino

TRIESTINA – LECCO: De Luca 12′, Trotta 43′

TRIESTINA: Martinez, Negro, Volta, Lopez, Rapisarda, Crimi (De Genova dal 78′), Giorno (Giorico dal 69′), Galazzi (Procaccio dal 46′), Iotti, Trotta (Di Massimo dal 61′), De Luca (Litteri dal 78′). A disp.: Offredi, Natalucci, Giannò, Capela, Ligi, Baldi. All. Bucchi.

LECCO: Pissardo, Merli Sala (Celjak dal 69′), Marzorati, Enrici, Zambataro, Masini, Kraja (Lakti dal 76′), Giudici (Lora dal 61′), Tordini (Mastroianni dal 46′), Ganz (Petrovic dal 51′), Iocolano. A disp.: Ndiaye, Ciancio, Galli, Di Munno, Reda, Bia, Buso. All. Zironelli.

ARBITRO: Sig. Marotta sez. Sapri

Classifica