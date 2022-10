Gara decisa dalle marcature di Mangni e Eusepi

Classifica cortissima: la vetta dista solo tre punti

LECCO – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, subita mercoledì per mano della Juventus Next Gen, la Calcio Lecco ritrova il sorriso battendo 2-0 il Sangiuliano City nel match valido per la settima giornata d’andata del girone A di Serie C.

A decidere la sfida del “Rigamonti-Ceppi” sono le reti di Mangni e Eusepi, realizzate entrambe nella ripresa.

La classifica, che in vetta è cortissima, vede ora i blucelesti all’ottavo posto con 11 punti all’attivo, al pari della Pergolettese, con un distacco dalla vetta, occupata da Pordenone e Novara, di solamente tre lunghezze.

La partita

La gara si apre con una bella azione in velocità, imbastita da Giudici e Girelli, che Mangni prova a concludere in acrobazia senza però ottenere fortuna. Gli ospiti rispondono prontamente e al 5′ sfiorano il vantaggio con Fusi.

La gara prosegue poi con rapidi capovolgimenti di fronte che portano entrambe le squadre a guadagnare alcuni calci d’angolo. Da nessuna di queste situazioni però si crea la giocata giusta per sbloccare il risultato.

Al 19′ Anastasia si fa molto pericoloso per i milanesi, due minuti più tardi è invece Eusepi ad avere una buona chance con un colpo di testa che termina di poco a lato. Dopo il 20′ il ritmo cala e per una nuova occasione da rete bisogna attendere fino al 35′, quando Eusepi non trova lo specchio di porta da ottima posizione sugli sviluppi di un corner battuto da Zambataro.

Ad un passo dall’intervallo è invece il Sangiuliano City ad avere una grandissima occasione con Serbouti che manda a lato a porta quasi sguarnita.

In avvio di ripresa i blucelesti partono col piglio giusto e vengono premiati al 55′: Zuccon si rende protagonista di un’azione personale che Mangni, di tacco sottoporta, conclude in modo vincente per il vantaggio lecchese.

Passano solamente due giri di lancette dalla rete del vantaggio e i ragazzi di Foschi potrebbero già raddoppiare; a sfiorare il 2-0 è Eusepi al termine di un’azione insistita a seguito di un calcio d’angolo.

Il match prosegue col Lecco in controllo del gioco e il Sangiuliano City che fatica a trovare la giusta reazione. Di azioni da gol non se ne registrano più ma al 77′ le aquile tornano a colpire con Eusepi che realizza il raddoppio con un bel tiro a giro che si infila sul secondo palo.

Col punteggio sul 2-0 il Lecco ha un’altra occasione da gol con Pinzauti; all’82’ poi Scapuzzi realizza il tris ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Nel finale la gara scorre via senza ulteriori particolari emozioni. Il Lecco torna dunque al successo, dopo il pareggio dell’ultimo turno sul campo dell’AlbinoLeffe e la sconfitta con la Juventus Next Gen in Coppa Italia. Ora mister Foschi avrà a disposizione una settimana per preparare al meglio la trasferta in casa della capolista Novara.

Tabellino

LECCO – SANGIULIANO CITY 2-0: Mangni 55′, Eusepi 77′

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli, Maldonado (Galli dal 46′), Lakti (Zuccon dal 46′), Giudici (Rossi dall’87’), Eusepi (Scapuzzi dal 79′), Mangni (Pinzauti dal 70′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Longo, Ilari, Buso. All. Foschi.

SANGIULIANO: D’Alterio, Zanon, Bruzzone, Serbouti (Alcibiade dal 70′), Zugaro (Guidetti dall’86’), Fusi, Metlika (Queros dal 70′), Pedone (Miracoli dall’86’), Anastasia, Fall. (De Respinis dal 40′), Cogliati. A disp.: Sposito, Cervellera, Ippolito, Guerrini, Marchi, Saggionetto, Casali, Baggi, Pascali. All. Ciceri.

ARBITRO: Sig. Sacchi, sez. Macerata

Classifica

Pordenone 14

Novara 14

FeralpiSalò 13

Padova 13

Renate 12

Sangiuliano City 12

Pro Patria 12

Lecco 11

Pergolettese 11

Aezignano Valchiampo 10

L.R. Vicenza 8 (una partita in meno)

Pro Vercelli 8

Pro Sesto 8

Triestina 7

AlbinoLeffe 7

Juvrntus Next Gen 6 (una partita in meno)

Trento 5

Mantova 5

Virtus Verona 4

Piacenza 3