Le aquile vanno a caccia del quarto successo consecutivo

Per gli alabardati solo due punti nelle prime quattro giornate

LECCO – Meno di ventiquattr’ore alla quinta giornata di campionato per la Calcio Lecco. Il turno del campionato di Serie C vedrà i blucelesti impegnati sul terreno di gioco del “Nereo Rocco” di Trieste, con calcio d’inizio alle ore 14.30.

Analizzando il momento che stanno attraversando le due compagini l’impegno potrebbe sembrare di quelli abbordabili per la truppa guidata da mister Zironelli. Se da un lato il Lecco si presenta al match con l’umore a mille, dopo i tre successi consecutivi che l’hanno portato al quinto posto della classifica, lo stesso certamente non si può dire per la Triestina.

L’avversario

I ragazzi di Bucchi nelle prime quattro giornate di campionato hanno raccolto solamente due punti, frutto dei pareggi maturati nelle prime due uscite stagionali contro Seregno (0-0) e Piacenza (2-2). Dopo queste sfide sono arrivate invece due sconfitte: domenica scorsa in casa del Padova capolista (2-0) e due giorni fa (mercoledì 22 settembre) nel recupero della seconda giornata, giocato ad Alessandria contro la Juventus U23 (2-1).

I numeri raccontano dunque di una Triestina in difficoltà. Ma si sa che nel calcio spesso i numeri sono solo numeri ed è sempre il campo a dire l’ultima parola, a maggior ragione dopo solamente quattro giornate di campionato.

Per il Lecco sicuramente l’occasione è di quelle da non fallire. Un successo a Trieste permetterebbe di dare continuità al buon momento attuale e farebbe crescere ulteriormente l’autostima di un gruppo nuovo, che in questo avvio di stagione ha comunque già dimostrato di essersi amalgamato nel modo giusto.