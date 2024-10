Campionati di Società di prove multiple, argento per le Allieve dell’Atletica Lecco

Individualmente 4^ Elena Invernizzi, 6^ Elisa Dozio e 8^ Giulia Anderbegani

LECCO – Sfide-scudetto, lo scorso week-end, al centro sportivo Bione di Lecco per le finali nazionali dei Campionati di Società Allievi/e di prove multiple organizzate dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Sette società al femminile, otto al maschile, 27 atleti al maschile e 22 al femminile, 10 specialità al maschile (100m, 400m, 1500m, 110hs, salto in lungo, salto con asta, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, lancio del giavellotto) 7 specialità al femminile (200m, 800m, 100hs, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del giavellotto).

Tre punteggi per ogni società, vincono il titolo le atlete del SSV Bruneck Amateursportverein con 12.997 punti, benissimo il secondo posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 12.691 punti, chiude il podio per la Malpensa Atletica con 12.287 punti. Al maschile a vincere sono stati gli atleti dell’Atletica-Etica San Vendemiano con 16.4878 punti, al secondo posto l’Asd Atletica Agropoli con 15.807, al terzo posto per l’Atletica Perugia Team con 15.264 punti.

Molto bene le nostre gialloblu a livello individuale: Elena Invernizzi conclude al 4° posto con 4.430 punti (100hs con 14”76 p.p., 200m con 26”61 p.p., 800m con 2’38”27, salto in alto con 1,56m p.p., salto in lungo con 5,49m p.p., getto del peso con 9,99m p.p., lancio del giavellotto con 20,76m, nell’Eptathlon con 4.430 punti nuovo primato personale aumentando 334 punti in più e ben 5 specialità nuovi primati personali).

Elisa Dozio 6^ classificata con 4.142 punti migliorando un primato personale (100hs con 15”74, 200m con 27” 13 p.p., 800m con 2’56”69, salto in alto 1,41m, salto in lungo con 4,80m, getto del peso con 12,58m, lancio del giavellotto con 34,88m).

Giulia Anderbegani 8^ classificata con 4.119 punti con 2 primati personale e nell’Eptathlon 53 punti in più (100hs con 15”12 p.p., 200m con 27”51, 800m con 2’50”54, salto in alto con 1,50m, salto in lungo con 5,23m, getto del peso con 9,19m p.p., lancio del giavellotto con 8,28m).

Individualmente, al maschile, nel decathlon vince Matteo Sorci (Atletica Perugia Team) con 6.593 punti, al secondo posto Marco Beccari (Centro Atletica Piombino) con 6.439 punti, a chiudere il podio Giuseppe Perna (ASD Atletica Agropoli) con 5.809 punti.