Badminton & Croquet Club Lecco padrone di casa ai campionati provinciali

Sfida con Dervio, Brivio e Oggiono. Undici medaglie conquistate dai lecchesi

LECCO – Nella giornata di domenica presso la palestra del Liceo Classico Manzoni e sede di allenamento del Badminton & Croquet Club Lecco, il delegato provinciale Alessandro Redaelli, nonché allenatore del Club Lecchese, ha organizzato i Campionati Provinciali Assoluti e Under 17 di Badminton.

All’evento hanno partecipato un buon numero di atleti delle quattro società della Provincia,

B&CC Lecco, Lario BC (Dervio), Pol. 2B (Brivio) e Arcadia (Oggiono).

Buono il bottino di 11 medaglie conquistato dagli atleti blucelesti. 3 del metallo più pregiato, nel DM U17 con Andrea Saverio e l’esordiente Mattia Cattaneo di anni 10 compiuti questo mese di maggio, il più piccolo degli atleti. Mattia ha iniziato con il fratellino Alex di 6 anni con il miniton e dall’inizio dell’anno è passato ad allenarsi con i ragazzi Under.



Ha anche partecipato al SM U17 giocando un buon badminton. Sempre SM U17 ancora con A. Saverio e nel SF Assoluti con Amanda Bandiola. Quattro sono i secondi gradini del podio, nel SF Ass. con Piera Tocchetti, SM Ass. con Edvidio Milani, DM Ass. con la coppia Paolo Poletti e E. Milani e sempre P. Tocchetti in coppia con Roberta Isacchi (Pol. 2B Brivio).

Quattro bronzi, DM U17 Pietro Gaddi in coppia con Davide Quadrio, SM U17 sempre con P. Gaddi, nel DX Ass. con le coppie E. Milani/P. Tocchetti e P. Poletti/A. Bandiola, nel SM Ass. con P. Poletti.

Il presidente del Club Giorgio Rusconi si è complimentato con gli atleti per i risultati raggiunti in questo torneo ma anche durante questo inizio 2022. Il prossimo fine settimana i ragazzi senior parteciperanno al torneo a livelli che si svolgerà in terra