L’Atletica Rovellasca profeta in patria con sei titoli di campione provinciale

Bene Atletica Lecco, Virtus Calco, Cs Cortenova, Atl Merate Proline, Pol Libertas Cernuschese e Team Pasturo

ROVELLASCA – Campionati provinciali dedicati alle staffette partendo dalla categorie Ragazzi fino alle Assolute. Sedici i titoli in palio con le 4x100m dedicate ai Ragazzi, Cadetti, Allievi e Assoluti maschili e femminili; le 4x400m per Allievi/e e Assoluti maschile e femminile; la 3x800m Ragazzi/e e la 3x1000m per i Cadetti/e.

Cs Cortenova e Team Pasturo dominano le 3x800m nei Ragazzi

Prima il terzetto gialloblu del Cs Cortenova che prende il largo sin dalla prima frazione e conclude con ampio margine dopo i 6 giri della staffetta. Aurora Combi, Cristina Mascheri e Alessia Acquistapace con 8’10”44 hanno ragione della terna del Lieto Colle che chiude al secondo posto con 8’28”62, a completare il podio la San Maurizio con 8’33”00.

Nella stessa categoria maschile è il Team Pasturo a fare il vuoto dopo le prime due frazioni e, con Michael Orlandi, Simone Invernizzi e Stefano Nuzzo, va a vincere il titolo con 8’08” 82 lasciandosi alle spalle Stefano Tagliaferri, Filippo Colombo e Stefano Mazza che non riescono a completare la rimonta per la Virtus Calco e si accontentano del 2° posto in 8’11”56. San Maurizio sul gradino più basso del podio con 8’17”12.

Cadetti/e, nella 3x1000m Calco e Pasturo sul podio

Andrea Fumagalli, Tommaso Bonetta e Davide Magni portano al successo la Virtus Calco nella 3x1000m Cadetti con 9’30”32, battute la Pol Intercomunale 9’38”18 e la Lieto Colle 10’03”80.

Camilla Crippa, Elisa Agostoni e Alessia Santi con 10’45”92 portano il Team Pasturo sul terzo gradino del podio, vittoria e titolo per la terna della Lieto Colle che taglia il traguardo in 10’23”90 con le padrone di casa al 2° posto in 10’33”26.

Lecco, Missaglia e Rovellasca padroni delle 4x100m

Partendo dalla categoria Ragazze 3° posto per l’Atl 87 Oggiono con Letizia Riva, Giorgia Riva, Sara Panzeri e Dfjamila Assa Sylla in 57”30. Doppio podio tra i Ragazzi con Giovanni Adamoli, Gabriele Brambilla, Filippo Rizzuti e Michelangelo Bonfanti che portano l’Atl Lecco Colombo Costruzioni al 2° posto con 56”4, subito dietro con 56”40 il quartetto della Merate Atl Promoline composto da Alessandro D’Abbrusco, Alessandro Motta, Claudio Di Rosolini e Alessandro Locatelli.

Salendo alla categoria Cadette ottimo tempo per l’Up Missaglia che con 51’52” vince il titolo grazie a Arianna Brivio, Marta Comi, Sofia Ecca e Elena Battista. Buono anche il 2° posto della Pol Mandello che con Elisa Agostini, Alice Anghileri, Maria Salatini e Vanessa Triboli, portano il testimone al traguardo in 52”34.

Tra le Allieve è il quartetto della Pol. Libertas Cernuschese a fare suo il titolo con Gaia Mameli, Carolina Maggioni, Giorgia Zeliani e Giorgia Mameli che portano in 51”23 il testimone al traguardo. Tra gli Allievi vittoria per l’Atl Rovellasca in 45”58.

Passando alle categorie Assolute, titolo ancora a Rovellasca al femminile in 50”62 mentre tra gli Assoluti Marco Crimella, Andrea Colombo, Simone Tarchini e Pietro Piva con 43”46 portano l’Atl Lecco al successo e con i compagni di squadra Mory Diop, Hafissou Tura, Christian Jacovone e Michele Magni a concludere al 3° posto in 43”86.

Atletica Lecco, Merate Atletica e Cortenova sul podio nella 4x400m

Ultime gare in programma e ancora soddisfazioni per le lecchesi. Prima la 4x400m Allievi vede il successo del quartetto della Merate Atl Promoline con Andrea Panzeri, Alessandro Ferrario, Massimo Mandelli e Hamza El Ouardi con 3’44”02. Successivamente tra le Assolute il Cs Cortenova con 4’41”90 piazza sul secondo gradino del podio Elisa Paroli, Clara Spano, Silvia Invernizzi e Nicoletta Invernizzi. Per finire è il quartetto giallo blu composto da Luca Imad Charrouf, Mattia Canali, Mattia Papini e Gabriele Zanardi a vincere il titolo in 3’30”00.

