Campionato Provinciale di Prove Multiple Ragazze/i, tre titoli per i lecchesi

Vincono Maissara Iwena (Cs Cortenova), Domitilla Citterio (Atletica Lecco) e Luca Pani (Up Missaglia)

In gara anche gli Esordienti (50m, 50hs, 200m f/m): per i lecchesi vince Martina Magni sui 50hs con 9”11 per l’Atletica Cassago

COMO – Sabato pomeriggio, con l’organizzazione dell’Us Albatese, a Camerlata quasi 200 atleti della categoria Ragazzi/e hanno corso per il Campionato Provinciale di Prove Multiple. Per il Tetrathlon “A” 4 specialità: 60hs, salto in alto, vortex, 600m; per la “B” 60m, salto in lungo, getto del peso, 600m.

Tre titoli per i lecchesi

Nel Tetrathlon “B” vince Maissara Iwena (Cs Cortenova) con ben 3216 punti: vince i 60m con 7”94 (910 punti), vince il salto in lungo con 4,58m (770 punti), vince anche nel getto del peso 2kg di gomma con 10,68m (684 punti) e vince anche i 600m con 1’47”46 (852 punti).

Nel Tetrathlon “A” vince Domitilla Citterio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 2830 punti, 3^ sui 60hs con 10”06 (892 punti), 5^ nel salto in alto con 1,31m (703 punti), 4^ nel vortex con 34,23m (604 punti) 8^ sui 600m con 1’57”05 (631 punti).

Nel Tetrathlon “B” vince Luca Pani (Up Missaglia) con 2066 punti, 2° sui 60m con 8”46 (581 punti), 16° nel salto in lungo con 3,76m (479 punti), 8° nel getto del peso 2kg di gomma con 9,61m (486 punti), 6° sui 600m con 1’48”41 (520 punti).

Tutti i podi dei Campionati Provinciali di Prove Multiple Ragazze/i

Tetrathlon A

1^ Domitilla Citterio 2830 punti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Chiara Panzeri 2780 punti (Atl 87 Oggiono), 3^ Maria Amalia Jeffrey 2750 punti (Up Missaglia).

1° Mattia Basso 2762 punti (Lieto Colle), 2° Lucio Arienti 2751 punti (Up Missaglia), 3° Tommaso Pirovano 2369 punti (Merate Atl Promoline).

Tetrathlon B

1^ Maissara Iwena 3216 punti (Cs Cortenova), 2^ Sofia Grisoni 2191 punti (Lieto Colle), 3^ Camilla Piatti 2147 punti (Polisportiva Intercomunale).

1° Luca Pani 2066 punti (Up Missaglia), 2° Federico Ogliari 1975 punti (Atl Triangolo Lariano), 3° Pietro Porro 1951 punti (Atl Triangolo Lariano).

In gara anche gli Esordienti (50m, 50hs, 200m f/m)

236 atleti in gara, 123 al femminile e 113 al maschile. Per i lecchesi vince Martina Magni sui 50hs con 9”11 per l’Atletica Cassago.

Tutti i primi 5 delle gare esordienti

50m.

1^ Emma Bollini 7”89 (Us Oltornese), 2^ Anna Raccagni 7”94 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Giulia Straniero 8”08 (Atl 87 Oggiono), 4^ Martina Magni 8”10 (Atl Cassago), 5^ Beatrice Proserpio 8”10 Atl Mariano Comense).

1° Teodor Prilipceanu 7”98 (Ag Comense), 2° Gabriele Verga 8”05 (Gs Bernatese), 3° Martino Mascaritolo 8”06 (Atl 87 Oggiono); 4° Samuel Florez Palacino 8”06 (Up Missaglia), 5° Davide Romani 8”06 (Us Albatese).

50hs

1^ Martina Magni 9”11 (Atl Cassago), 2^ Rachele Maspero 9”22 (Us Oltronese), 3^ Ginevra Papa 9”44 (Atl Cassago), 4^ Valentina Campi 9”55 (Atl Rovellasca), 5^ Arianna Panzeri 9”65 (Atl Cassago).

1° Alessandro Frantuma 8”96 (Atl Triangolo Lariano), 2° Leonardo Grimaldi 9”04 (Atl Rovellasca), 3° Daniele Formenti 9”31 (Us Albatese), 4° Matteo Massa 9”64 (Us Albatese), 5° Geremia Vago 9”65 (Atl Rovellasca).

200m

1^ Beatrice Proserpio 30”59 (Atl Mariano Comense), 2^ Emma Bollini 31”41 (Us Oltronese), 3° Anna Raccagni 31”92 (Atl Triangolo Lariano), 4^ Rachele Maspero 32”28 (Us Oltronese), 5^ Giulia Straniero 32”59 (Atl 87 Oggiono).

1° Teodor Prilipceanu 31”00 (Ag Comense), 2° Leonardo Grimaldi 31”37 (Atl Rovellasca), 3° Alessandro Frantuma 31”49 (Atl Triangolo Lariano), 4° Martino Moscaritolo 31”53 (Atl 87 Oggiono), 5° Cesare Tarchetti 31”75 (Merate Atl Promoline).