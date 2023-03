Canoa Kayak. Ottimo esordio per il Ck Rivabella a Città di Castello

Doppio successo (sprint e classica) per Marilù Brambilla e Riccardo Frigerio

Domenica 2 aprile la società del presidente Bettinazzi organizzerà una sprint regionale a Olginate

LECCO – Gli atleti di giornata sono sicuramente Marilù Brambilla (Allieve B) e Riccardo Frigerio (Ragazzi) che sul fiume Tevere, a Città di Castello (PG), hanno conquistato una doppia medaglia d’oro (gara sprint e classica). Comunque bene tutta la squadra del Canoa Kayak Rivabella all’esordio stagionale nella gara nazionale.

Il sabato gara sprint con un passaggio impegnativo, soprattutto per le categoria giovanile, che ha regalato un bello spettacolo. Due le manche da affrontare con i migliori tempi che accedevano alla finale. Negli Allievi B successo di Marilù Brambilla, mentre al maschile 5° Pietro Corti che, dopo aver fatto tutto bene nelle qualifiche, ha pagato un mezzo testacoda in finale. Nei Cadetti A Massimo Bettinazzi è 7° dopo una finale concitata: il lecchese ha perso la pagaia nel passaggio più ostico, ma è riuscito a mantenere l’equilibrio uscendo dalla rapida “smanacciando” nell’acqua. Quindi gli è stata passata una pagaia per terminare la gara. Nelle Ragazze Laura Radaelli è 4^ seguita dalla compagna di squadra Beatrice Bettinazzi 5^. Successi per Riccardo Frigerio (Ragazzi) e Lorenzo Corti (Junior), mentre Iacopo Brambilla chiude 10° negli Junior. Nei Senior 9° Stefano Brambilla, mentre Francesco Brossa non accede alla finale. Nei Master D oro per Gianpietro Frigerio. Argento e bronzo nelle gare a squadre: 2° posto Junior per Iacopo Brambilla, Lorenzo Corti e Riccardo Frigerio; 3° posto Senior per Stefano Brambilla, Francesco Brossa e Gianpietro Frigerio.

Domenica è stata la volta della discesa classica: gara lunga di circa 6 chilometri, senza passaggi troppo impegnativi ma con un'”acqua dura” a causa del basso livello del fiume Tevere. Altro successo per Marilù Brambilla nelle Allieve B, mentre Pietro Corti è secondo negli Allievi B. Argento anche per Massimo Bettinazzi nei Cadetti A. Nelle Ragazze Laura Radaelli è terza seguita da Beatrice Bettinazzi al 5° posto. Nei Ragazzi bissa il successo anche Riccardo Frigerio. Negli Junior Lorenzo Corti chiude 2° e Iacopo Brambilla 7°. Nei Senior Francesco Brossa è 9° seguito da Stefano Brambilla 10°.

Il Canoa Kayak Rivabella tornerà a gareggiare il prossimo 2 aprile nelle acque di casa. La società del presidente Claudio Bettinazzi, infatti, organizzerà una gara regionale sprint nel tratto di fiume Adda tra la diga e il lago di Olginate. Un percorso che, con l’attuale scarsità d’acqua, obbligherà gli atleti a manovrare parecchio per destreggiarsi tra le secche del fiume. La formula è quella solita delle gare sprint in due manche con partenza a cronometro, sicuramente un bello spettacolo sportivo che si può seguire dal lungolago di Olginate.