Canoa. Riccardo Frigerio, Ck Rivabella, si conferma campione italiano sprint

Il lecchese ha bissato il titolo tricolore della passata stagione nella categoria Ragazzi

Ottima trasferta per la squadra del presidente Claudio Bettinazzi sul fiume Nera in Umbria

LECCO – Due giorni si gare, con la sprint al sabato e la classica alla domenica, per il Canoa Kayak Rivabella impegnato in Umbria sul fiume Nera per i campionati italiani Ragazzi e gara nazionale per tutte le altre categorie.

Sugli scudi il giovane Riccardo Frigerio (categoria Ragazzi) che si è laureato campione italiano nella sprint (confermando il successo tricolore della passata stagione) e ha chiuso secondo nella gara classica. “Ha centrato l’obiettivo stagionale – ha detto il presidente Bettinazzi -. Voleva mantenere il titolo italiano conquistato nella passata stagione e ce l’ha fatta… perciò è andata molto bene!”.

Sempre nella categoria Ragazzi bisogna registrare il 12° posto nella sprint e 9° nella classica di Riccardo Rosa, mentre al femminile Beatrice Bettinazzi sfiora il podio nella sprint (quarta) e chiude 5^ nella classica. Il week end agonistico ha riservato altri risultati di rilievo a partire dal doppio oro di Marilù Brambilla (Allieve B). Negli Allievi B Pietro Corti è giunto 3° nella sprint, 4° nella classica e ha vinto la sprint con il C1, il compagno di squadra Simone Baccaro, invece, ha chiuso 6° in entrambe le prove. Questi tre atleti hanno poi effettuato la gara a squadre Allievi B conquistando due medaglie d’argento.

Nei Cadetti A Massimo Bettinazzi ha conquistato un 2° e 3° posto rispettivamente nella sprint e nella classica, mentre lo Junior Iacopo Brambilla ha ottenuto un 8° e un 5° posto. Lo stesso Iacopo Brambilla, con Riccardo Frigerio e Riccardo Rosa, ha effettuato la gara a squadre Junior concludendo con un 2° posto nella classica e un 1° posto nella sprint.

Salendo ancora di categoria i risultati dei lecchesi si chiudono con un 6° e un 5° posto (sprint e classica) del Senior Gioele Rota, mentre Claudio Bettinazzi ha ottenuto un doppio successo nella categoria Master C. Alle premiazioni ha presenziato anche Luciano Bonfiglio che, oltre ad essere presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, è anche vicepresidente del Coni.

Chiusa la trasferta in provincia di Terni il Canoa Kayak Rivabella è atteso da un doppio appuntamento nel prossimo fine settimana: una gara di velocità per Allievi e Cadetti sul lago di Caldonazzo e una gara sprint a Verona.