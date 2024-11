Ck Rivabella. Iacopo Brambilla e Marilù Brambilla bene alla Maratona dell’Ardèche

La squadra del presidente Bettinazzi ha chiuso la stagione con la spettacolare gara francese

LECCO – Come da trazione il Canoa Kayak Rivabella ha chiuso la stagione agonistica 2024 partecipando alla mitica “Marathon International des Gorges de l’Ardèche”. Una maratona di circa 35 chilometri che ha visto al via 600 partecipanti, un evento a dir poco spettacolare sia per il numero di atleti (che partono in linea tutti assieme) sia per la bellezza naturale del luogo che si trova in Francia, nella regione della Rhon Alpes.

“Si tratta di una gara dura, a tratti anche tecnica ma sempre molto spettacolare, anche perché si svolge all’interno di un canyon – ha raccontato il presidente Claudio Bettinazzi –. La partenza avviene tutti assieme, circa 600 canoe in un fiume largo 30/35, sicuramente ci vuole una buona dose di abilità per destreggiarsi soprattutto nei primi chilometri, prima che il gruppo si sgrani. E’ sempre bello esserci, al di là del risultato”.

Il miglior risultato del Ck Rivabella è quello di Iacopo Brambilla che ha chiuso al 5° posto nella Under 18 e 58° nella classifica generale con l’ottimo tempo di 2h00’03”. Altra nota di merito, invece, per la sorella Marilù Brambilla che a soli 14 anni è stata autrice di un grande exploit arrivando 2^ nella categoria Under 18 e 127^ nella generale. Nella sua categoria c’erano atlete anche di 4 anni più grandi e per poter partecipare ha dovuto chiedere una deroga alla Federazione perché l’età minima era 15 anni. Marilù è stata autrice di una bella partenza e poi è riuscita a sfoderare tutta la sua qualità sul lungo. La giovane atleta del Ck Rivabella, inoltre, per poter partecipare doveva essere seguita da un adulto. Ad accompagnarla è stato il padre Stefano che è giunto 128° nella generale e 21° tra i Master, ma per sua stessa ammissione in alcuni frangenti ha faticato a tenere il passo della figlia.

Tornando ai risultati segnaliamo il 100° posto di Luca Riva (22° Senior) che ha pagato un primo tratto troppo veloce perdendo parecchie posizioni nella seconda parte di gara. Il rimpianto più grosso è per Francesco Brossa che nella bagarre della partenza è finito in acqua perdendo moltissime posizioni, chiudendo 147° nella generale e 44° tra i Senior. Matteo Pasquale è giunto 224° (44° tra i Senior), mentre Claudio Bettinazzi ha concluso 228° (49° tra i Master) ma anche lui è stato speronato in partenza perdendo parecchio tempo. Chiude i risultati del Ck Rivabella Luciano Pesatori al 289° posto della generale e 73° Master.