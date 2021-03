Seconda prova dei Cds di cross, ora si pensa ai nazionali

Festa per i 900 atleti che hanno concluso le gare

MORBEGNO – In località Campovico, sul collaudato percorso che da anni ospita il “Cross della Bosca”, il Gruppo Sportivo Csi Morbegno, ha ottimamente organizzato le gare della seconda giornata del campionato di società di corsa campestre al termine delle quali sono state stilate le classifiche che vedranno le nostre società partecipare tra due settimane al campionato italiano individuale e di società.

Autocertificazione, distanziamento e mascherina la parola d’ordine

Come già nella prima fase, anche a Morbegno si è cercato di far gareggiare gli atleti nella massima sicurezza: autocertificazione, partenza per i primi metri con la mascherina e subito dopo il traguardo di nuovo a indossarla, premiazioni subito dopo le gare per evitare che gli atleti si fermassero più del tempo necessario.

Lunga mattinata di gara iniziata con i Master, proseguita con i Cadetti e terminata con gli Assoluti

I primi a calcare i prati di Campovico, sono state le categorie Master, 4km al femminile che ha visto di 43 atlete concludere la prova, 162 sono stati invece i maschi con 6km da percorrere. Primi tre di ogni categoria a salire sul podio rigorosamente distanziati e con mascherina. Vince Aurelio Moscato (Pol Lib Cernuschese) tra i Master 70, nella Master 50 sale sul 3° gradino Marco Redaelli (Avis Oggiono), al femminile la liernese Giovanna Cavalli (Atl Paratico) vince tra le Master 60, al 2° posto tra le Master 55 per la Sev Valmadrera Daniela Gilardi.

Cadetti, prova unica di selezione per il criterium nazionale. Grande prova di Carlo Tagliabue

Prima le cadette con 83 classificate e successivamente i Cadetti con ben 121 al traguardo, per loro gara di particolare importanza in quanto è stata la prova unica di selezione per i campionati italiani individuali e per regioni che si disputerà a Campi Bisenzio tra due settimane. Per poter partecipare bisognava essere chiamati a far parte della rappresentativa regionale che vedrà i migliori 5 atleti sia al maschile che al femminile indossare la canotta bianco verde della Lombardia e, presumibilmente, saranno i primi cinque classificati della gara di Morbegno ad avere questa responsabilità. Grandissima gara per Carlo Tagliabue (Us Derviese) riuscito a salire sul gradino più basso del podio, una bella dimostrazione di classe e non poteva essere altrimenti visto chi il papà Claudio, ma sopra tutto mamma Paola Testa, hanno scritto pagine importanti di atletica vestendo anche la maglia azzurra.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni: primi gli Juniores, Assolute donne al primo posto di giornata, primo posto anche agli Allievi dell’Us Derviese.

Cambia il regolamento per la partecipazione agli italiani e aggiunge restrizioni per contenere i numeri, solo le squadre qualificate di diritto e quelle entro i primi cinque posti regionali staccano il pass per Campi Bisenzio, nessun’altra società verrà quindi ripescata se nelle cinque ci sono anche quelle qualificate di diritto e in caso di rinuncia nessuna società ne prenderà il posto. Queste le regole per il settore maschile mentre per il femminile basta essere entrate in classifica in una delle due fasi regionali o essere qualificate di diritto per accedere alla finale, squadre composte non più da cinque atleti, ma solo da quattro con i primi tre a portare punteggio. Staccano il pass tutte e tre le formazioni gialloblu al femminile e gli Juniores, tra le Allieve presente anche il Team Pasturo. Bissano il successo della prima giornata gli Allievi dell’Us Derviese, stesso copione per gli Juniores dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, vittoria di giornata anche per le Assolute. Niente da fare per gli Assoluti dei Falchi Lecco e dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, non basta migliorare i punteggi della prima giornata e chiudono le qualificazioni col 7° e 8° posto.

I migliori risultati dei nostri, Konjoneh Maggi argento tra gli Juniores

Molto buono tra gli Juniores il secondo posto di Konjoneh Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) seguito dai compagni Giovanni Artusi al 7°, Jonut Puiu al 12° e Edoardo Brusa al 17°.

Partendo dalle Allieve chiudono tra le migliori 20 per l’Us Derviese Teresa Buzzella con l’11° posto e Michela Gritti del Team Pasturo col 16°, passando agli Allievi al 5° posto Mattia Adamoli, al 14° Francesco Raineri entrambi della Derviese e al 19° Giulio Mascheri del Cs Cortenova.

Tra le Juniores al 16° posto per l’Atl lecco Colombo Costruzioni chiude Camilla Valsecchi, tra gli Assoluti al femminile 5° posto per Maria Righetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), le lecchesi Anna Frigerio 8^ per la Free Zone e Nicole Acerboni 9^ per la Bracco Atletica, 11^ Ilaria Dal Magro, 16^ Francesca Colombo e 18^ Alessia Ippolito tutte dell’Atl Lecco. Al maschile il migliore col 7° posto è Mattia Padovani (Atl Lecco) seguito al 19° posto da Luca Del Pero per i Falchi Lecco.