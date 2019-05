Trofeo Valli Bergamasche, Falchi Lecco al cospetto dei grandi della corsa in montagna

Parterre di eccellenza alla staffetta con i migliori azzurri al via

LEFFE – Col Trofeo Valli Bergamasche in palio, ieri pomeriggio, sabato, si è disputata a Leffe griffata dall’Atletica Valli Bergamasche, la staffetta nazionale di corsa in montagna a cui hanno partecipato tutti i migliori azzurri gratificando lo sforzo degli organizzatori.

La Recastello Radici Gruop prima tra le società, Falchi sul podio

La classifica per società che vedeva la somma dei tempi delle prime tre squadre della stessa società, premia la Recastello radici Group che con 5h29’58” precede i padroni di casa dell’Atl Valle Bergamasche Leffe che ottengono 5h31’28” seguite dai Falchi Lecco con 5h37’46”, al 7° posto il Ca Lizzoli con 6h45’18”.

Valli Bergamasche padroni della staffetta

Non si lasciano sfuggire la vittoria i padroni di casa, dopo il primo cambio che gli vedeva in terza posizione, iniziano una fantastica rimonta e già nella seconda frazione cambiano in testa per poi conservare il vantaggio sino alla fine. Luca Cagnati, Alessandro Rambaldini e Xavier Chevrier portano ancora una volta al successo la società organizzatrice capitanata da Privato Pezzoli e lo fanno completando i tre giri del percorso in 1h40’38”, battuti Nadir Cavagna, Matteo Bonzi e Francesco Puppi della valle Brembana secondi classificati con 1h41’14”, a completare il podio Gabriele Bacchion, Italo e Roberto Cassiol che con 1h43’25” portano la società Tornado sul podio.

Falchi Lecco tra le primissime società

Al 6° posto la prima squadra dei Falchi, Danilo Brambilla, Lorenzo Beltrami, Paolo Bonanomi completano la loro fatica in 1h46’47”, la seconda squadra composta da Davide Perego, Filippo Ugolini e Luca Del Pero conclude al 12° posto in 1h53’00”, bene anche il terzetto dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni composto da Andrea Rota, Giovanni Dedivittis e Stefano Meinardi al 15° posto in 1h54’31”.

Le altre formazioni lecchesi presenti

Scorrendo la classifica al 20° posto ancora i Falchi con Simone Turrisi, Paolo Beria e Michele Piloni in 1h57’58”, al 25° posto il Ca Lizzoli con Fausto Iobizzi e Luca e Fausto Lizzoli in 1h59’35”, al 26° la Pol Pagnona con Claudio Tagliaferri, Matteo Pandiani e Valerio Tagliaferri in 2h01’50”. Salendo ancora in classifica al 32° posto ancora la Pol Pagnona con Gianni Muttoni, Gianni Codega e Matteo Riva con 2h10’01”, al 35° il Ca Lizzoli con Stefano Arrigoni, Efrem LIzzoli e Luigi Bassu con 2h17’42”, al 37° ancora Falchi con Carlo Bisogno, Riccardo e Davide Ghislanzoni con 2h19’48”, 40° posto per la Pol Pagnona con Stefano Busi, Marino Tagliaferri e Nilo Fazzini in 2h23’30” e al 43° posto l’ultima formazione del Ca LIzzoli composta da Marco Freddi, dario Aliprandi e Giacomino LIzzoli che completa la gara in 2h27’59”.

Elisa Sortini si aggiudica la gara individuale femminile

Quasi 2’ di vantaggio per la rappresentante dell’Atl Alta Valtellina, Elisa Sortini che con 38’05” precede Gaia Colli dell’Atl Valle Brembana che chiude in 39’59” a completare il podio Valentina Belotti compagna di club della vincitrice che taglia il traguardo dopo 40’34”, presenti le due lecchesi, Elena Tagliaferri per la Pol Pagnona, 10^ al traguardo in 44’54” e la liernese Giovanna Cavalli in gara con i colori dell’Atl Paratico, 11^ in 45’04”.