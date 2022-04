Corsa. Nadia Battocletti regina della “Walk and Middle Distance Night”

La trentina delle Fiamme Azzurre al primato italiano delle 2 miglia

Mattia Padovani al personale sui 5000m, nuovo primato provinciale Assoluto

MILANO – Era lei la stella più attesa del meeting internazionale organizzato all’Arena di Milano dalla Top Training Asd e Nadia Battocletti non delude le attese ripagando gli organizzatori col primato italiano Assoluto delle 2 miglia (3218m e 69 cm), un netto miglioramento il suo rispetto al vecchio primato di 9’44”61 che Elisa Rea deteneva dal 24 giugno del 1997. Ora nell’albo dei primati appare il 9’32”99 con cui la trentina di Cavareno ha vinto sabato sera a Milano.

Anche l’atletica lecchese può gioire per i risultati dei suoi atleti, sicuramente quello di maggior spessore è il 13’52”18 con cui Mattia Padovani 4° al traguardo, va a ritoccare il suo primato personale e aggiorna il record provinciale Assoluto che già gli apparteneva. Nella stessa gara buono anche il risultato del valsassinese Michele Fontana del Cs Aeronautica Militare che alla soglia dei 31 anni corre in 14’12”01.

Marco Aondio al record sociale dei 600m

Bella gara per Marco Aondio sui 600m dove toglie 1” al suo vecchio primato e con 1’19”74 oltre a prendersi il 6° posto a meno di 4 decimi dal terzo posto, va a migliorare il record sociale che già gli apparteneva dallo scorso anno.

Nelle altre gare i lecchesi presenti vedono Filomena Furlan che con la maglia dell’Atletica Spezia Duferco corre i 1500m in 5’00”63. Cinque le serie maschili della stessa gara: il miglior risultato è il 3’57”55 dello Juniores Mattia Adamoli dell’Us Derviese, segue con 4’02”25 Jonut Puiu per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, con 4’08”28 Andrea Casati del Merate Atletica Promoline, 4’17”73 per Francesco Raineri Atl Lecco Colombo Costruzioni, 4’18”32 per Carlo Tagliabue Us Derviese, sfortunata la prova di Giovanni Artusi che cade dopo 200m e rincorre gli avversari, per lui alla fine arriva 4’18”92.

Nelle gare giovanili nei 1000m Cadette conclude in 3’14”8 la lecchese Anita Raineri con i colori dell’AtletiCralS2-Teatro alla Scala, 3’28”39 per Marco Fazzini del Premana nei 1000m Ragazzi.