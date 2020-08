Corsa, ottimi risultati per Maria Righetti e Francesco Bona

Dieci miglia del Garda, tanta la voglia di ripartire

Un unico giro da 4800 metri con partenza a cronometro

NAVAZZO DI GARGNANO (BS) – 47^ edizione della “Dieci miglia del Garda”, anche se la distanza questa volta è stata di poco meno di 5 Km con le partenze a cronometro seguendo tutti i protocolli per garantire la massima sicurezza tra atleti ed organizzatori.

Super Maria Righetti sul podio femminile

Ottimo terzo posto per la lecchese battuta solo dalle due atlete di origini africane, Clementine Mukandanga ruandese che vince in 15’49” per la Virtus Lucca e Francine Niyomukunze del Burundi seconda in 15’59” per l’Atl Castello. Per Maria Righetti 17’45” che le vale il 3° posto con i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Solo 2” separano i primi due della classifica maschile.

Ahmed Ouhda atleta di chiare origini marocchine, vince in 14’12” per l’Atl Casone Noceto, alle sue spalle Jean Baptiste Simukeka noto nel lecchese per aver vinto a suon di record la ZacUp nella passata stagione e ResegUp. Il Ruandese che gareggia con i colori dell’Orecchiella Garfagnana, conclude a soli 2” dal vincitore a 14’04”, a completare il podio compagno di squadra del vincitore, Francesco Agostini in 14’19”, al 7° posto in 14’49” l’aviere Francesco Bona marito di Maria Righetti, seguito dalla coppia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Michele Azzoni e Marco Aondio rispettivamente 13° e 14° in 15’33” e 15’40”.

Oltre 100 i partecipanti

Sono state 30 le atlete che hanno preso parte alla competizione al femminile, più numerosa la partecipazione maschile che ha visto ben 95 atleti classificati per un totale di 125.