Corsa su strada. Yassin Bouih e Giovanna Epis vincono il 4° memorial “Mattia Corvi”

Il trofeo va ai padroni di casa dell’Atletica Alto Lario

La gara era anche valida per i Campionati Provinciali del comitato Como/Lecco dalle Ragazze fino ai Master

GRAVEDONA (CO) – Organizzata dall’Atletica Alto Lario, domenica mattina a Gravedona (CO) si è svolto il 4° Memorial “Mattia Corvi”, gara nazionale di corsa su strada di 5 km, al via dagli Allievi fino ai Master, femminile e maschile, ben 117 atleti in unica gara. In gara anche i più piccoli, dagli Esordienti 5/8 (35 atleti) ed Esordienti 10 fino ai Cadetti (107 atleti), oltre 250 atleti in gara. La gara era anche valida per i Campionati Provinciali del comitato Como/Lecco dalle Ragazze fino ai Master.

L’ultima gara, quella del Memorial, con ben 117 atleti. A vincere è stato l’olimpionico dei 3000sp a Parigi Yassin Bouih (Ga Fiamme Gialle) con 14’29”, al secondo posto Mattia Padovani (Atl Alto Lario) con 14’33”, a chiudere il podio Daniele Molatore (Gs Santi Nuova Olonio) con 14’36”. Al femminile vince la maratoneta olimpionica (Tokyo e Parigi) Giovanna Epis (Cs Carabinieri) con 16’55”, al secondo posto Elisa Pastorelli (Cus Insubria Varese Como) con 17’02”, al terzo posto la nostra gialloblu Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 17’30”.

Alle premiazioni presenti Gigliola Spelzini (Assessore Regionale), Fiorenzo Bongiasca (Presidente Provinciale), Alberto Pradella (Vice Sindaco), Danilo Carrara (Presidente dell’Atletica Alto Lario), Claudia Gorla (Consigliere provinciale della Fidal Como/Lecco).

Tutti i vincitori e i lecchesi nei primi dieci

Esordienti

1^ Soraya Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 5^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 10^ Giada Beretta (Us Derviese).

1° Andrea Carpani (Gp Santi Niova Olonio), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 5° Simone Bergamini (Team Pasturo).

Ragazze/i

1^ Caterina Perissinotti (Atl Alto Lario), 6^ Maissera Iwena (Cs Cortenova), 8^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova).

1° Mattia Basso (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 5° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

Cadette/i

1^ Matilde Paggi (Gp Valchiavenna), 2^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Matilde Fabi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 7° Matteo Orlandi (Team Pasturo).

Allieve/i

1^ Ilaria Artusi 19’34” (Bracco Atletica), 3^ Denise Mascheri 20’19” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Gabriele Sutti 15’59” (Gs Valgerola Ciapparelli), 2° Tommaso Farina 16’06” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Christian Guido Acerboni 17’17” (Us Derviese), 5° Davide Cappello 17’17” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Luca Colombo 18’54” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Master

1^ Giovanna Epis 16’55” (Cs Carabinieri Sez. Atletica), 2^ Laura Nardo 17’30” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Maria Gianola 20’23” (Cs Cortenova), 6^ Roberta Pinchetti 21’23” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9^ Sabrina Invernizzi 22’48” (Cs Cortenova).

1° Davide Mazzina 16’32” (Gp Santi Nuova Olonio), 6° Attilio Ezio Artusi 18’22” (Cs Cortenova), 10° Nicolò Ciresa 18’44” (Team Pasturo).

Memorial Corvi 5km i primi 10 classificati

1^ Giovanna Epis 16’55” (Cs Carabinieri Sez. Atletica), 2^ Elisa Pastorelli 17”02 (Cus Insubria Varese Como), 3^ Laura Nardo 17’30” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Nicole Acerboni 17’32” (Bracco Atletica), 5^ Marta Crippa 18’34” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Deborah Oberle 18’42” (Insubria Varese Como), 7^ Camilla Valsecchi 19’51” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Lisa Pagani 19’53” (Insubria Varese Como), 9^ Denise Mascheri 20’19” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Maria Gianola 20’23” (Cs Cortenova).

1° Yassine Bouih 14’29” (Gs Fiamme Gialle), 2° Mattia Padovani 14’33” (Atl Alto Lario), 3° Daniele Molatore 14’36” (Gp Santi Nuova Olonio), 4° Leonardo Vanini 15’11” (Insubria Varese Como), 5° Davide Perego 15’14” (Falchi Lecco), 6° Andrea Casati 15’19” (Merate Atl Promoline), 7° Carlo Tagliabue 15’22” (Atl Valle Brembana), 8° Stefano Orio 15’49” (Gp Santi Nuova Olonio), 9° Lorenzo Tomera 15’51” (Gp Valchiavenna), 10° Mattia Adamoli 15’58” (Atl Valle Brembana).

Tutti i campioni provinciali

Ragazze/i: Caterina Perissinotti (Atl Alto Lario), Mattia Basso (Lieto Colle).

Cadette/i: Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Nicola Spano (Cs Cortenova).

Allieve/i: Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores: Civati Mattia (Atl Triangolo Lariano).

Promesse: 1^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Lorenzo Caccia (Atl Alto Lario).

Seniores: Roberta Gilardoni (Atl Alto Lario), Mattia Padovani (Atl Alto Lario).

Master 35: Laura Nardo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Nicolò Ciresa (Team Pasturo).

Master 40: Roberta Pinchetti (Osa Org Sportiva Alpinisti), Marco Barbieri (Arl Alto Lario).

Master 45: Fleana Tagliasacchi (Media Sport), Matteo Gusmeroli (Atl Alto Lario).

Master 50: Maria Gianola (Cs Cortenova), Oscar Giovio (Atl Alto Lario).

Master 55: Danilo Gorelli (Atl Alto Lario).

Master 60: Salvatore Zangari (Atl Alto Lario).

Mater 65: Danilo Carrara (Atl Alto Lario).

Master 70: Ennio Ariazzi (Us Albatese).

Classifica di società

1^ Atletica Alto Lario 269 punti, 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 184 punti, 3^ Gs Valgerola Ciapparelli 178 punti, 4^ Cs Cortenova 172 punti, 5^ Gp Santi Nuova Olonio 166 punti, 6^ Lieto Colle 128 punti, 7^ Gp Valchaivenna 109 punti, 8^ Team Pasturo 106 punti, 9^ Gp talamona 97 punti, 10^ Gs Csi Morbegno 89 punti, 13^ Us Derviese 67 punti, 19^ Osa Org Sportiva Alpinistica 39 punti, 23^ Falchi Lecco 26 punti, 24^ Merate Atl Promoline 25 punti.