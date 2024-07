CRL Meeting Bronze Lombardia: vincono Iulian Scutareanu (alto) e Lorenzo Forni (800m)

Mercoledì sera a Rovellasca il 1° Trofeo Enzo Campi

ROVELLASCA (CO) – Mercoledì sera poco meno di 400 atleti hanno partecipato al 1° Trofeo Enzo Campi, dedicato all’ex presidente regionale in carica per ben 12 anni, venuto a mancare lo scorso 24 luglio. Presente anche la moglie Aldina assieme ai figli e ai nipoti, la vicepresidente Fidal nazionale Grazia Maria Vanni, il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli, i due ex azzurri nati nell’Atl Rovellasca Micol Cattaneo e Fabrizio Schembri.

Bene per i due lecchesi: Iulian Scutareanu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince il salto in alto con 1.95m e Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince sugli 800m con 1’54”40.

Tutti i podi delle gare CRL Meeting Bronze Lombardia e tutti i lecchesi in gara

100m: 1° Nicolò Salaris 10”74 (Gs Bernatese), 2° Cristian Cannavò 10”92 (Atl Rovellasca), 3° Lorenzo Donati 11”01 (Atl Osa Saronno Libertas), 43° Giorgio Bergna 11”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48° Irik Romolo Sedjro Savi 11”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 49° Alessandro Canclini 11”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni),49° Andrew Curmà 11”99 61° Matteo Dozio 12”21 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 66° Julian Scutareanu 12”30 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 90° Lorenzo De Vecchi 13”40 (Pol Bellano Galperti Group), 94° Giuseppe Piva 14”20 (Pol Bellano Galperti Group).

400m: 1° Matteo Raimondi 48”04 (Pro Sesto Atl Cernusco), 2° Davide Marelli 48”92 (Cus Insubria Varese Como), 3° Giulio Panara 48”95 (Pro Sesto Atl Cernusco), 27° Alessandro Canclini 52”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 29° Marco Melesi 53”21 (Cs Cortenova), 43° Matteo Dozio 55”13 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 58° Luca Perego 1’05”39 (Gs Virtus Calco).

800m: 1° Lorenzo Forni 1’54”40 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Francesco Frumento 1’55”16 (CBA Cinisello Balsamo), 3° Gabriele Losi 1’56”07 (Azzurra Garbagnate Balsamo M.se), 11° Andrea Casati 1’59”47 (Merate Atl Promoline), 19° Flavio Tornaghi 2’03”84 (Merate Atl Promoline), 26° Davide Cappello 2’06”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo: 1° Francesco Straticò 13,99m (Varese Atletica), 2° Iacopo Bassan 13,57m (Atl Gallaratese), 3° Edoardo Bizzarri 13,20m Cus Pro Patria Milano), 4° Andrea Tedoldi 13,11m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Giacomo Maggioni 12,76m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Andrew Curmà 11,87m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Samuele Arienti 11,78m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Lorenzo De Vecchi 11,33m (Pol Bellano Galperti Group), 14° Luca Perego 10,75m (Gs Virtus Calco).

Salto in alto: 1° Julian Scutareanu 1,95m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Matteo Gianfranco Costa 1,76m (Atl Gallaratese), 3° Matteo Locatelli 1,76m (Pro Sesto Atl Cernusco).

Getto del peso-Allievi: 1° Lorenzo Minuti 6,58m (Us San Maurizio).

Getto del peso-Juniores: 1° Riccardo Burani 13,24m (Osa Saronno Libertas), 2° Gabriele Rossi 12,81 (Atl Gallaratese), 3° Yaboud Zeheaf 11,91m (Varese Atletica).

Getto del peso-Assoluti: 1° Marco Govoni 14,51m (Pro Sesto Atl Cernusco), 2° Niccolò Barella 12,59m (Atl Osa Saronno Libertas), 3° Luca Croce Tagliaferro 12,57m (Atl Rovellasca), 4° Davide Bonacina 11,29m (Pol Bellano Galperti Gropu), 7° Giacomo Arienti 9,04m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m: 1^ Kristina Priadko 12”15 (Ag Comense), 2^ Gaia Pedreschi 12”18 (Atl Brescia 1950), 3^ Carolina Molteni 12”30 (Bracco Atletica), 20^ Arianna Bellani 13”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37^ Beatrice Scola 13”65 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 41^ Assa Djamila Sylla 13”75 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48^ Letizia Riva 14”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 60^ Emma Forni 14”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m: 1^ Carolina Molteni 55”38 (Bracco Atletica), 2^ Francesca Meletto 55”90 (Atl Brescia 1950), 3^ Gaia Pedreschi 56”65 (Atl Brescia 1950), 8^ Clarissa Boleso 58”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Giulia Cristina Rota 59”00 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Mariam Giacinta Colulibaly 1’01”82 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23^ Lucia Rosa 1’04”32 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24^ Alice Anghileri 1’04”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 1^ Sofia Camagna 2’18”46 (Bracco Atletica), 2^ Letizia Zelante 2’20”31 (Pol Intercomunale), 3^ Sabrina Passoni 2’21”72 (Atl Riccardi Milano 1946), 6^ Marta Crippa 2’23”73 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Lisa Galluccio 2’26”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Camilla Valsecchi 2’26”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Elena Brenna 2’31”27 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo: 1^ Giulia Soragna 5,82m (Atl Gallaratese), 2^ Eleonora Alberti 5,68m (N. Atl Varese), 3^ Nicole Avanzi 5,47m (Cus Pro Patria Milano), 13^ Lucia Rosa 4,53m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Elisa Storni 4,43m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco: 1^ Camilla Mozzini 34.45m (Gruppo Atletico Bellinzona), 2^ Elisa Braga 33,25m (Atl Rovellasca), 3^ Ilaria Rozzi 31,42m (Atl Gallaratese).