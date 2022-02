San Vittore Olona, 90^ edizione della 5 Mulini

Podio lecchese con Elena Fustella e Daniela Gilardi

SAN VITTORE OLONA – Quando si parla di cross in Italia, non si può che pensare alle due più rinomate competizioni che si disputano sul suolo italico, il cross del “Campaccio” (vedi articolo) che si è disputato per la 65^ edizione a San Giorgio Sul Legnano il 6 gennaio e la 5 Mulini giunta alla 90^ edizione che si è corsa domenica sui prati di San Vittore Olona.

Questa classica che deve il suo nome al fatto che agli inizi il percorso prevedeva il passaggio all’interno di 5 mulini, ora ne prevede solo alcuni (Mulino Cozzi e mulino Meraviglia) ma il fascino di questa gara resta immutato e sono i concorrenti a renderlo impagabile.

Cast stellare nelle varie edizioni che si sono susseguite ininterrottamente dal 1933.

Sono una quarantina le medaglie olimpiche con 28 campioni olimpici che hanno calcato i prati di San Vittore, campioni mondiali ed europei, un lungo elenco dei migliori fondisti mondiali figura nell’albo d’oro e dal 1953 quando è diventata cross internazionale, i podi azzurri i contano sulle dita di una mano e negli ultimi anni, scorrendo la classifica sono solo nomi di atleti del continente africano a dettar legge.

Anche l’edizione numero 90 non fa eccezione e scorrendo la classifica tra gli Assoluti, ai primi 12 posti sono solo loro, le agili sagome delle “gazzelle” africane con l’etiopico Nibret Melak a trionfare in 28’33” dietro di lui per il Kenia Levy Kibet in 28’35” e a completare il podio ancora Etiopia con Tadese Worku in 28’36”. Primo degli azzurri al traguardo col 13° posto, l’azzurrino Promessa Luca Alfieri della PBm Bovisio Masciago con 29’58”.

Spettacolo anche al femminile, doppietta per il Kenia.

Poteva essere l’occasione per un’azzurra di tornare sul podio della 5 Mulini femminile, dopo la vincitrice Muthoni Teresiah Gateri che impiega 19’40” e porta al successo il Kenia che fa doppietta grazie alla seconda arrivata Jemutai Zenah Yego che arriva in 19’45”, ecco che sul terzo gradino del podio arriva la slovena Klara Lukan in 19’53”, atleta battuta dalla nostra Nadia Battocletti sia ai campionati europei Under 23 dove ha vinto il titolo sia al cross del Campaccio.

Nadia era presente anche oggi a San Vittore Olona, peccato che l’azzurra sia stata costretta al ritiro quando si trovava nelle posizioni di testa ed è stasa vittima di una gomitata al petto che ne ha causato problemi respiratori impedendole di continuare, la miglior azzurra è stata Anna Arnaudo campionessa europea a squadre che si prende la 5^ posizione in 20’20”.

Primi a partire le categorie Master che hanno preceduto gli Allievi e gli Juniores. Una lunga mattinata di gare che ha visto le categorie Master prendere il via per primi, 158 sono stati gli atleti che andavano dalla SM50 e oltre, 120 gli atleti alla seconda gara con i SM35/40/45.

Per vedere i primi lecchesi in gara si va direttamente alla terza gara che vedeva al via tutte le Master femminili, ennesima vittoria per Elena Fustella che nelle SF60 si prende un’altra soddisfazione nella corsa campestre, Daniela Gilardi della Sev Vamadrera la imita col successo tra le SF55.

Unica gara per Allieve e Allievi

10° posto per Carlo Tagliabue e 16° per Giulio Mascheri entrambi dell’Us Derviese, al 22° Federico Meda dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 17° posto al femminile per Beatrice Preda dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Juniores maschile, Valle Brembana e Valle Varaita al vertice

Saranno gli atleti da battere anche ai campionati italiani, Stefano Benzoni dell’Atl Valle Brembana su Mattia Elio della Podistica Valle Varaita, Matteo Bardea ancora per la Valle Brembana e Simone Giolitti per la Valle Varaita, posizioni di vertice monopolizzate da queste due società, molto bene al 7° posto Martino Arlati della Merate Atl Promoline, al 12° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, conclude Giovanni Artusi.