D’Agostino va a caccia dei primi tre punti

Il momento è complicato anche per i bergamaschi

LECCO – Siamo solo alla decima giornata di campionato ma la sfida tra AlbinoLeffe e Calcio Lecco ha già tutti i connotati di un match chiave in ottica salvezza.

Sfida tra squadre ferite

Domani al “Città di Gorgonzola” – sede delle gare casalinghe della formazione della Val Seriana – con calcio d’inizio alle ore 17.30, si sfideranno due formazioni alla disperata ricerca di punti necessari ad ottenere una fondamentale boccata d’ossigeno.

L’AlbinoLeffe precede in classifica il Lecco di tre punti e, così come i blucelesti, è reduce da tre sconfitte consecutive. Inutile aggiungere che un pareggio servirebbe ben poco ad entrambe le formazioni.

Trittico di fuoco

La gara di domani sarà inoltre la prima di un trittico cruciale per il Lecco, che si chiuderà domenica 27 ottobre col derby del “Sinigaglia” contro il Como. Nel mezzo, mercoledì alle 18.30 al “Rigamonti-Ceppi”, sarà di scena la formazione under 23 della Juventus.

Le parole di D’Agostino alla vigilia della sfida

“Abbiamo il dovere di riportare entusiasmo e passione nella tifoseria. Domani sarà fondamentale che tutti i ragazzi diano qualcosa in più per ottenere la vittoria. Scenderemo in campo sicuramente con due punte ma devo ancora sciogliere alcuni dubbi. Bisogna anche ricordare che giocheremo tre partite in una settimana, quindi le rotazioni diventeranno determinanti” così Gaetano D’Agostino nella conferenza stampa pre partita.

Per quanto concerne infine la lista dei convocati restano ancora fermi ai box Bacci, Magonara, Migliorini e Segato. Non è convocato nemmeno D’Anna, anche se l’esterno si è regolarmente allenato nel corso della settimana ed è vicino al pieno recupero.