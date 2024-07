Dopo il successo in Cina, la Canottieri Lecco accolta in Regione

Presenti gli atleti lecchesi per celebrare il loro successo alla “Dragon Boat Open Races” in Cina

LECCO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha accolto nel corso dei lavori della Sessione di Bilancio una delegazione della Canottieri Lecco reduce della partecipazione in Cina alla “Dragon Boat Open Races“, singolare gara di canottaggio a bordo di imbarcazioni con testa e coda di drago che si è svolta tra l’11 e il 20 giugno nella contea di Hui Shui e di Ning Cheng.

“Passione, ricerca del limite estremo, impegno, sacrificio e voglia di tagliare il traguardo – ha sottolineato rivolgendosi a loro a nome dell’Assemblea il Presidente Federico Romani -.Questi sono i valori della cultura sportiva lombarda e con queste armi gli atleti blucelesti hanno ottenuto la vittoria nella gara sui 2.000 metri e sono stati l’unico equipaggio italiano in gara in questa competizione in Cina. Il risultato ottenuto è la dimostrazione che si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo. Questo è il più bel messaggio che lo sport possa dare”.

La delegazione degli atleti della Canottieri Lecco era formata da Elisa Arcara, Aurelia Casaro, Sofia Ambrosini, Claudio Anderis, Alessandro Bonacina, Paolo Vassena, Osorio Ferrero, Sandu Stirbu, Davide Pirovano, William Dalboni, accompagnati dal Presidente Marco Cariboni, dal consigliere responsabile della sezione Canottaggio Canoa Lucia Micheli Rossi e dal direttore sportivo Luisa Gilardi. Presente anche il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini.

A margine dell’incontro in Consiglio regionale, gli atleti della Canottieri Lecco sono stati ricevuti a parte anche dal Presidente della Giunta Attilio Fontana e dal neo Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.