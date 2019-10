Endurance trail e alpinismo: tutti a bocca aperta per i giganti di Sport Hub

Serata evento al negozio Sport Hub di Lecco

Ragni di Lecco e i protagonisti dell’Erock Team si raccontano

LECCO – Una speciale passerella per i “giganti” di Sport Hub. Nonostante il maltempo abbia imposto un cambio di programma all’ultimo minuto (è infatti saltato l’allenamento con i campioni del Tor), non è mancato lo spettacolo nella serata-evento organizzata ieri, 24 ottobre, nel punto vendita di via Rivolta a Lecco.

Da una parte i protagonisti dell’Erock Team (tutti finisher del mitico Tor des Geants), dall’altra due Ragni della Grignetta, Luca Schiera e Matteo “Giga” De Zaiacomo, protagonisti di due recenti spedizioni di successo sul Bhagirathi IV e sullo Shivling.

Alpinismo e Endurance Trail a confronto: due mondi diversi dove, per esserci, bisogna essere dei giganti. Nevio Cornaro, Gisella Zuccarotto, Angelo Ferrari, Daniele Carminati (tutti finisher al Tor des Geants – 330 Km per 24 mila metri di dislivello) e il mitico Oliviero Bosatelli (vincitore proprio quest’anno per la seconda volta al Tor) hanno raccontato la loro passione.

Anche i Ragni hanno raccontato la loro passione che li ha portati a scalare le vette di tutto il mondo: “Noi andiamo un po’ più piano – hanno detto -. Però è affascinante vedere quello che riuscite a fare”. Gli endurance trailer, invece, hanno ammirato la pazienza degli alpinisti: “Di studiare una parete centimetro per centimetro per poterla scalare e il coraggio di affrontare il vuoto”.

Ospite della serata anche Andrea Dell’Oro, lecchese, che quest’anno ha chiuso il Tor des Geants con uno straordinario 34° posto. La serata è stata anche l’occasione per mostrare in anteprima al pubblico il nuovo video Rock Experience.

