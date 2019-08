European Master Games, Elena Fustella vince la 10 Km su strada

Splendida doppietta a Torino per Elena Fustella

Dopo i 1500m, sua la vittoria anche sui 10 chilometri

TORINO – Lo aveva anticipato al termine della prima giornata, la partecipazione alla seconda gara dell’European Master Games era subordinata all’orario della gara e alla successiva premiazione. Così Elena Fustella, rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, allenata da Maria Righetti, dopo varie consultazioni con gli organizzatori ha optato per la corsa su strada di 10 Km che si è disputata nel bel percorso all’interno del parco Valentino.

Dopo 40’52” taglia vittoriosa il traguardo, una vittoria limpida la sua visto che la seconda classificata, la russa Vera Izmodenova, arriva solamente dopo quasi 1’ impiegando 41’44”, distacco abissale col terzo gradino del podio occupato dall’altra azzurra Teresa Camosso che conclude la sua fatica in 48’36”.

Dedica speciale ai suoi amici

“La gioia più grande è di aver condiviso la mia vittoria nella 10 Km su strada con voi, Laura ed Ahmed, due persone a cui tengo, amici da sempre… Grazie per la vostra presenza”.

All’orizzonte ci sono i campionati europei

Messi in bacheca questi ultimi due allori, per Elena è già tempo di pensare ai prossimi obiettivi che saranno i campionati europei Master in programma a Jesolo dal 5 al 15 settembre.