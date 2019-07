European Master Games 2019, Elena Fustella impegnata a Torino

Ore sui 1500 metri nella categoria Master 55

Da decidere il prossimo impegno tra 5000 in pista o 10 Km in strada

TORINO – Sono in corso di svolgimento gli European Master Games e, come riportato dal sito dedicato, gli European Masters Games “sono una manifestazione sportiva internazionale, aperta agli atleti di tutto il mondo, che si svolge ogni quattro anni per promuovere l’attività fisica, creare aggregazione e favorire la conoscenza del territorio”.

Unici requisiti per partecipare: avere compiuto almeno trenta anni, amare lo sport, avere voglia di gareggiare, di stare in compagnia, di divertirsi ed assaporare le bellezze architettoniche ed enogastronomiche piemontesi.

Elena Fustella subito a medaglia sui 1500m

E’ subito gioia per la rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni in gara questa volta con addosso la canotta azzurra della nazionale, oro sui 1500m della Master 55 col tempo di 5’35”32, battute la cecoslovacca Miriam Stewartova argento con 5’37”88 e la lituana Regina Cistiakova bronzo in 5’39”64.

Ancora da decidere il secondo impegno di Elena Fustella

Non si è conclusa la partecipazione di Elena Fustella ai Master Games: “Sono tornata a casa e sono in contatto con l’organizzazione, devo capire bene quale sarà la mia seconda gara, sono iscritta sia ai 5000 in pista che ai 10km in strada, se dovessero fare le premiazioni subito dopo la gara mi piacerebbe partecipare alla 10km, ma se dovessero optare per le premiazioni alla sera con la gara alla mattina, a quel punto decido di fare il 5000 che, essendo di sera, viene premiato subito dopo la gara. Mi piacerebbe correre al Parco Valentino il 10km in strada, le premiazioni alla sera sono in una piazza bellissima ma per me vorrebbe dire perdere tutta la giornata e, oltre a correre, devo anche lavorare in negozio e non posso tenerlo chiuso a ogni gara”.

Obiettivo campionati Europei Master a Jesolo

Prossimi obiettivi i campionati Europei: “Nemmeno il tempo di andare in ferie perché dal 5 al 15 settembre a Jesolo ci sono i campionati Europei e, visto che si svolgono in Italia, sarebbe un peccato non partecipare, anche perché ormai sto girando il mondo tra europei e mondiali. La concorrenza sarà sicuramente più qualificata di quella trovata a Torino e la manifestazione va preparata al meglio, quindi durante le vacanze bisognerà non tirare i remi in barca ma prepararsi adeguatamente per farsi trovare pronte”.