Fiocchi Team e il biathlon italiano pronti a conquistare il mondo

IBU World Cup 2024/25: dal 30 novembre al 23 marzo, nove tappe e un mondiale in arrivo

La Nazionale Italiana, con il supporto di Fiocchi Munizioni, si prepara a brillare nella prossima stagione del biathlon internazionale

LECCO – La nuova stagione del biathlon si preannuncia carica di emozioni e aspettative, con la Nazionale Italiana pronta a lasciare il segno sulla scena internazionale. A fare la differenza sarà ancora una volta il contributo tecnico di Fiocchi Munizioni, il cui supporto negli ultimi dieci anni ha reso il Fiocchi Team un simbolo di eccellenza sia per gli atleti sia per le tecnologie all’avanguardia.

Le munizioni della linea Biathlon Line – Exacta Winter, Official Winter e TT Winter – si confermano un elemento essenziale per garantire prestazioni vincenti. In una disciplina in cui la precisione è cruciale, Fiocchi offre affidabilità anche nelle condizioni climatiche più proibitive. “Ogni millimetro conta”, sottolineano gli esperti del team, e i successi della scorsa stagione ne sono la prova concreta.

Tra gli atleti di punta c’è Lisa Vittozzi, campionessa che difenderà il titolo conquistato di recente. Con il suo talento e l’innovazione tecnica del team, l’Italia punta a consolidare la propria posizione tra le grandi potenze del biathlon mondiale.

Il calendario della IBU World Cup 2024/25, articolato in nove tappe, culminerà nei Mondiali di Lenzerheide, previsti a febbraio 2025. Gli appassionati italiani attendono con trepidazione soprattutto la tappa di Anterselva, che porterà il biathlon in casa nostra dal 23 al 26 gennaio.

Le emozioni sono pronte a esplodere su piste innevate di tutto il mondo, dove ogni tiro e ogni sciata saranno fondamentali per raggiungere nuovi traguardi. Il Fiocchi Team, con la sua perfetta combinazione di talento e tecnologia, si prepara a scrivere un’altra pagina di successi.

Ecco le tappe del calendario:

● Kontiolahti (FIN): 30 novembre – 8 dicembre 2024

● Hochfilzen (AUT): 13-15 dicembre 2024

● Annecy-Le Grand Bornand (FRA): 19-22 dicembre 2024

● Oberhof (GER): 9-12 gennaio 2025

● Ruhpolding (GER): 15-19 gennaio 2025

● Anterselva (ITA): 23-26 gennaio 2025

● Mondiali – Lenzerheide (SVI): 12-23 febbraio 2025

● Nove Mesto (CZE): 6-9 marzo 2025

● Pokljuka (SLO): 13-16 marzo 2025

● Oslo (NOR): 21-23 marzo 2025