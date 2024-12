Football americano. Riparte la stagione dei Commandos Brianza

L’esordio domenica nella 7-League CSI

Si giocherà in trasferta sul campo dei Valtellina Vikings

LECCO – I Commandos Brianza sono pronti per ricominciare la stagione. Al loro nono anno di attività, i lecchesi si preparano a esordire nel campionato della 7-League CSI con una squadra quasi totalmente rinnovata.

Quello per i rossoneri dovrebbe essere un anno di transizione, con una squadra in larga parte rinnovata e formata da diversi giovani alla prima esperienza.

“Questo sarà un anno di rivoluzione tra le fila del nostro roster, che affronterà questa nuova edizione della 7-League con quasi tutti ragazzi giovani e nuovi del “settore” – dichiara l’allenatore Andrea Rusconi – un ricambio generazionale che servirà a ricostruire un nuovo ciclo di storia”

La prima partita stagionale sarà domenica 22 dicemnbre in trasferta, sul campo dei Valtellina Vikings. L’obiettivo stagionale sarebbe quello di centrare i play-off e lottare per un posto alle finali nazionali, quindi questa partita potrebbe essere rivelatoria per testare l’abilità dei nuovi giocatori.